Em seu aniversário, Cacau Protásio fala sobre diagnóstico de Alzheimer da mãe

Completando 50 anos, a atriz Cacau Protásio fez uma profunda reflexão sobre sua vida e mencionou a mãe, que convive com Alzheimer

Dia muito especial para Cacau Protásio! Nesta terça-feira, 3, a atriz, que completa 50 anos de vida, usou as redes sociais para compartilhar com o público uma profunda reflexão a respeito de sua jornada.

Em seu perfil oficial, a aniversariante publicou imagens de um ensaio fotográfico feito especialmente para celebrar a chegada do novo ciclo. Na legenda, Cacau mencionou os diversos aprendizados ao longo de seus 50 anos e aproveitou para agradecer por tudo o que vivenciou até o momento.

"Chegar até aqui com saúde, com fé, com tantas bênçãos a agradecer, é um verdadeiro privilégio! A vida, definitivamente, não é um morango. Também enfrento batalhas, dores, dias sombrios. Mas minha fé permanece inabalável. E sei que cada tropeço, cada lágrima, cada silêncio foi preparo. Deus não desperdiça dor, Ele a transforma", escreveu ela.

Durante o texto, a artista mencionou a mãe, dona Nivalda Protásio, diagnosticada com Alzheimer há alguns anos. A atriz disse acreditar que, apesar do esquecimento da matriarca, sente que sua imensa alegria no dia de hoje chega a ela de alguma forma.

"Agradeço à minha família, meu alicerce firme. À minha mãe, que hoje convive com o Alzheimer, mas me deu tudo o que sou. As memórias afetivas vivem em mim e creio, com toda a minha alma, que, em algum recanto do coração dela, essa alegria que me invade hoje também chega. Porque o amor é assim: atravessa o tempo, a dor e o esquecimento", declarou Cacau Protásio.

Confira a reflexão completa de Cacau Protásio:

Cacau Protásio confessa sonhos que deseja realizar

Cacau Protásio foi uma das personalidades femininas notórias entrevistadas pela CARAS Brasil no mês da mulher. A atriz exaltou a importância da luta por igualdade na sociedade e abriu o coração ao confessar sobre sonhos que deseja realizar: "Ainda tenho fé", revelou.

A artista tem a felicidade com um dos seus principais objetivos de sua vida, mas, sem entrar em muitos detalhes, ela confessou que ainda pretende realizar dois desejos e reflete sobre os obstáculos enfrentados para concretizar eles.

"Meu desejo hoje é ser feliz. É conseguir realizar os sonhos que eu ainda não consegui. Eu ainda não consegui por ser negra, por ser gorda, mas eu ainda tenho fé. Eu tenho dois sonhos ainda para realizar e eu vou conseguir!", refletiu a atriz em entrevista à CARAS Brasil; confira o bate-papo completo!

