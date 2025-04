Atualidades / Desabafo

Cacau Protásio fala sobre o fim de seu casamento: 'Queria muito que desse certo'

A atriz Cacau Protásio desabafou sobre o fim do casamento de 12 anos com o fotógrafo Janderson Pires, em setembro do ano passado

Cacau Protásio e Janderson Pires - Foto: Arquivo Pessoal