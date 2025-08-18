Altura do filho de Danielle Winits chama a atenção em novas fotos

Noah, filho de Danielle Winits, aparece no Festival de Cinema de Gramado com a mãe e a altura dele chama a atenção dos internautas

Nesta segunda-feira, 18, a atriz Danielle Winits compareceu ao 53º Festival de Cinema de Gramado, no Palácio dos Festivais, no Rio Grande do Sul, ao lado de seu filho Noah (17), fruto de sua união com o ator e apresentador Cássio Reis. A companhia da atriz roubou a cena com sua altura.

O primogênito de Dani apareceu mais alto do que a mãe, chamando a atenção do público. A família desfilou para os fotógrafos usando looks pretos de tirar o fôlego.

Danielle Winits e Noah - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Danielle Winits participou do filme Querido Mundo, dirigido por Miguel Falabella, que será exibido durante a noite na Mostra Competitiva de Longas-Metragens Brasileiros.

Sinopse de ‘Querido Mundo’

A narrativa de Querido Mundo, dirigida por Miguel Falabella, contou a história de Elsa (Malu Galli), uma dona de casa que se conformou com uma vida sem perspectivas ao lado do homem bruto Gilberto (Marcello Novaes).

Em paralelo, o engenheiro Oswaldo (Eduardo Moscovis), no Rio de Janeiro, passou por uma decepção na vida profissional e se frustrou com em sua vida amorosa, da qual viveu uma relação dolorosa com Odília (Danielle Winits).

É em meio a véspera de ano novo, em uma noite chuvosa, que a queda de uma ponte provocou a união de Elsa e Oswaldo, nos escombros de um prédio abandonado no Rio de Janeiro.

Danielle Winits relembra a última conversa com Preta Gil

A atriz Danielle Winits foi vizinha da cantora Preta Gil no Rio de Janeiro, e homenageou a artista nas redes sociais pouco depois de seu falecimento.

A atriz comentou que lembrou de Preta ao admirar a paisagem do local em que moravam, e foi então que decidiu chamá-la para conversar. “Nós falamos nesta segunda-feira... Eu olhava pro horizonte aqui em casa do lado da sua, e simplesmente quis te falar sobre ele… sobre esse norte que é você. Que sempre serás. Que bom que deu tempo…”, afirmou Danielle.

“Porque você é de muitos que precisam dessa tua força de vento. O melhor de tudo foi que a gente falou sobre o que fica... sobre o que o tempo não age e nem modifica... o sentimento... E Preta, que momento”, contou ela.

