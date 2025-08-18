CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Cinema
  2. Altura do filho de Danielle Winits chama a atenção em novas fotos
Cinema / Família

Altura do filho de Danielle Winits chama a atenção em novas fotos

Noah, filho de Danielle Winits, aparece no Festival de Cinema de Gramado com a mãe e a altura dele chama a atenção dos internautas

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 18/08/2025, às 20h25

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Danielle Winits e Noah, seu filho mais velho
Danielle Winits e Noah, seu filho mais velho - Fotos: Lucas Ramos / Brazil News

Nesta segunda-feira, 18, a atriz Danielle Winits compareceu ao 53º Festival de Cinema de Gramado, no Palácio dos Festivais, no Rio Grande do Sul, ao lado de seu filho Noah (17), fruto de sua união com o ator e apresentador Cássio Reis. A companhia da atriz roubou a cena com sua altura.

O primogênito de Dani apareceu mais alto do que a mãe, chamando a atenção do público. A família desfilou para os fotógrafos usando looks pretos de tirar o fôlego.

Danielle Winits e Noah - Foto: Lucas Ramos / Brazil News
Danielle Winits e Noah - Foto: Lucas Ramos / Brazil News
Danielle Winits e Noah - Foto: Lucas Ramos / Brazil News
Danielle Winits e Noah - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Danielle Winits participou do filme Querido Mundo, dirigido por Miguel Falabella, que será exibido durante a noite na Mostra Competitiva de Longas-Metragens Brasileiros.

Sinopse de ‘Querido Mundo’

A narrativa de Querido Mundo, dirigida por Miguel Falabella, contou a história de Elsa (Malu Galli), uma dona de casa que se conformou com uma vida sem perspectivas ao lado do homem bruto Gilberto (Marcello Novaes).

Em paralelo, o engenheiro Oswaldo (Eduardo Moscovis), no Rio de Janeiro, passou por uma decepção na vida profissional e se frustrou com em sua vida amorosa, da qual viveu uma relação dolorosa com Odília (Danielle Winits).

É em meio a véspera de ano novo, em uma noite chuvosa, que a queda de uma ponte provocou a união de Elsa e Oswaldo, nos escombros de um prédio abandonado no Rio de Janeiro.

Danielle Winits relembra a última conversa com Preta Gil

A atriz Danielle Winits foi vizinha da cantora Preta Gil no Rio de Janeiro, e homenageou a artista nas redes sociais pouco depois de seu falecimento.

A atriz comentou que lembrou de Preta ao admirar a paisagem do local em que moravam, e foi então que decidiu chamá-la para conversar. “Nós falamos nesta segunda-feira... Eu olhava pro horizonte aqui em casa do lado da sua, e simplesmente quis te falar sobre ele… sobre esse norte que é você. Que sempre serás. Que bom que deu tempo…”, afirmou Danielle.

Porque você é de muitos que precisam dessa tua força de vento. O melhor de tudo foi que a gente falou sobre o que fica... sobre o que o tempo não age e nem modifica... o sentimento... E Preta, que momento”, contou ela.

Leia também:Médica avalia rejuvenescimento de Danielle Winits e aponta segredo: ‘É possível’

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

noahdanielle winitsfestival de cinema de gramadoaltura
Danielle Winits Danielle Winits  

Leia também

Ousado

Emma Stone - Foto: Getty Images

Emma Stone revela maior arrependimento no tapete vermelho. Veja a foto

Novidade

Desirée Pöpper - Foto: Aldeci Nogueira

Desirée Pöpper fica encantada ao curtir o Festival de Cinema de Gramado

Luto

Terence Stamp - Foto: Getty Images

Morre Terence Stamp, ator do cinema mundial, aos 87 anos

Homenagens

Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak - Fotos: Lucas Ramos / Brazil News

Rodrigo Santoro brilha no Festival de Cinema em Gramado com a esposa

OS ENFORCADOS

Leandra Leal fala sobre Os Enforcados - Helena Barreto

Leandra Leal enaltece parcerias no cinema: 'Muito importante'

Envelhecimento

Leonardo DiCaprio - Foto: Getty Images

Aos 50 anos, Leonardo DiCaprio diz se sentir 15 anos mais jovem

Últimas notícias

Camila Pitanga teve pneumonia assintomática em março de 2024Médico alerta para diagnóstico de Camila Pitanga: 'Mesmo sem sintomas clássicos suspeite'
NoneOferta do dia: caixa de som JBL Xtreme 4 com 61% de desconto
Fernanda RodriguesMédico explica o tipo de câncer que atingiu Fernanda Rodrigues e dá orientações
Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo batizam a filhaGraciele Lacerda e Zezé Di Camargo batizam a filha, Clara
Lauana PradoLauana Prado chora ao relatar incidente em avião: ‘Entrei em estado de choque’
Eva HuckEva Huck marca presença no aniversário de Gardênia Cavalcanti
Ary Mirelle e João GomesAry Mirelle, mulher de João Gomes, exibe o barrigão e brinca: '300 dias grávida'
Emma StoneEmma Stone revela maior arrependimento no tapete vermelho. Veja a foto
Sheron Menezzes lamenta a morte do irmãoSheron Menezzes lamenta a morte do irmão: 'Um pedaço de mim foi arrancado'
Candinho (Sergio Guizé) e Celso (Rainer Cadete)Êta Mundo Melhor!: Candinho enfrenta Celso após descobrir mentira sobre Samir
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade