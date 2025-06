Médica avalia rejuvenescimento de Danielle Winits e aponta segredo: ‘É possível’

Em entrevista à CARAS Brasil, dermatologista explica os segredos para resultados naturais sem cirurgia do rejuvenescimento de Danielle Winits

A atriz Danielle Winits voltou a chamar atenção nas redes sociais ao surgir com o rosto visivelmente mais jovem. Conhecida por investir em procedimentos estéticos ao longo dos anos, ela vem apostando recentemente em técnicas mais modernas e menos invasivas, como lasers e bioestimuladores de colágeno. Mas afinal, o que explica essa transformação? E como alcançar resultados naturais sem recorrer ao bisturi?

Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Laís Rios analisou o caso da atriz e destacou os principais cuidados para quem deseja rejuvenescer de forma segura e eficaz.

É possível rejuvenescer sem cirurgia plástica?

Segundo a especialista, é mais do que possível chegar a um rejuvenescimento de pele sem plástica. O segredo está em um protocolo individualizado que combine diferentes recursos tecnológicos e cuidados personalizados.

“Os principais pilares desses tratamentos envolvem o estímulo da produção de colágeno, hidratação profunda, correção de manchas, reposição de volume e prevenção contínua dos sinais do tempo. Dispositivos que utilizam radiofrequência, ultrassom e bioestimuladores injetáveis são eficazes para melhorar a firmeza, textura e luminosidade da pele”, afirma a médica.

Ainda segundo ela, os procedimentos não invasivos podem tratar a flacidez e devolver a vitalidade da pele: “Ao combinar tecnologias que estimulam o colágeno com protocolos individualizados, é possível tratar a flacidez, melhorar o contorno facial e recuperar a vitalidade da pele e tudo isso sem bisturi. É um novo olhar sobre o envelhecimento, que prioriza segurança, conforto e resultados reais”.

Quando é o momento certo para começar?

Ao contrário do que muitos pensam, não existe uma idade exata para dar início a um protocolo de rejuvenescimento. O que deve ser observado são os sinais da própria pele.

“Mais do que uma idade exata, o que deve guiar o início de um protocolo de rejuvenescimento são os sinais que a pele começa a apresentar. Fatores como perda de viço, surgimento de linhas finas, flacidez leve e mudanças na textura ou uniformidade do tom da pele já são indicativos de que o processo de envelhecimento está em curso, sendo que é possível intervir de forma preventiva”, orienta Laís.

Ela também ressalta que, em geral, as alterações mais perceptíveis surgem entre os 30 e 40 anos: “No entanto, a decisão deve considerar o estilo de vida, a genética, o histórico de exposição solar e a rotina de autocuidado”.

E ela conclui com uma metáfora que traduz bem o cuidado gradual com a pele: “Começar cedo não significa exagerar nos procedimentos, mas sim adotar estratégias inteligentes e sutis que estimulem o colágeno e preservem a qualidade da pele ao longo do tempo. É como cuidar de uma planta: quanto mais cedo você nutre, mais saudável ela cresce”.

É possível ter resultados naturais?

Muitos pacientes ainda têm receio de que tratamentos estéticos deixem o rosto artificial ou sem expressão. Mas, segundo a dermatologista, isso pode ser evitado com um planejamento adequado.

“Muitos pacientes chegam com essa preocupação, mas posso garantir que resultados naturais são totalmente possíveis quando o tratamento é planejado de forma personalizada. É fundamental respeitar as características únicas de cada pessoa, trabalhando com técnicas que realcem a beleza natural sem alterar a expressão ou criar exageros”, reforça.

Ela defende uma abordagem equilibrada e conservadora: “O segredo está no equilíbrio: usar doses adequadas, escolher as tecnologias certas e manter uma abordagem conservadora, sempre priorizando a harmonia do rosto e o conforto do paciente. Quando isso é feito com responsabilidade, o resultado é uma aparência rejuvenescida, saudável e muito natural”.

Laser e exossomos: a combinação escolhida por Danielle

Winits teria apostado na combinação de laser com aplicação de exossomos, estratégia que vem ganhando força entre especialistas em estética.

“A combinação de tecnologias, como laser e aplicação de exossomos, é uma estratégia cada vez mais comum e eficaz no rejuvenescimento da pele, pois permite potencializar resultados ao atuar em diferentes mecanismos biológicos simultaneamente. O laser promove a renovação celular e estimula o colágeno, enquanto os exossomos, que são vesículas responsáveis por levar fatores de crescimento e reparação, auxiliam na regeneração e na melhora da textura da pele”, explica a dermatologista.

Mas, para que tudo ocorra de forma segura, o protocolo precisa ser bem-planejado: “É fundamental que essa união seja feita com um planejamento cuidadoso, considerando o intervalo ideal entre os procedimentos, a condição da pele do paciente e o objetivo específico de tratamento. O acompanhamento médico atento é essencial para evitar efeitos adversos, garantir a segurança e otimizar os resultados, sempre respeitando a individualidade de cada paciente”.

