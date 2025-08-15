CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Cinema
  2. Rodrigo Santoro brilha no Festival de Cinema em Gramado com a esposa
Cinema / Homenagens

Rodrigo Santoro brilha no Festival de Cinema em Gramado com a esposa

O ator Rodrigo Santoro carimba suas mãos na Calçada da Fama em Gramado e tem filme exibido na abertura do Festival de Cinema

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 15/08/2025, às 22h08

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak
Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak - Fotos: Lucas Ramos / Brazil News

Nesta sexta-feira, 15, o ator Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak, sua esposa, compareceram ao 53º Festival de Cinema de Gramado, no Rio Grande do Sul. O artista foi ao evento para receber o Kikito de Cristal, um dos símbolos mais importantes em festivais de cinema no Brasil, e carimbar suas mãos no cimento para a Calçada da Fama na cidade.

O prêmio Kikito de Cristal é uma homenagem aos 30 anos de carreira do artista, que foram recheados de projetos variados, desde filmes independentes até um portfólio internacional. “Ser reconhecido pela trajetória internacional é uma emoção muito particular. É uma estrada que tem muitas curvas, subidas, descidas e, quanto mais experiência vou ganhando, mais consigo desfrutar do percurso. Para mim, sempre foi e continua sendo uma aventura, um desafio, e, acima de tudo, uma responsabilidade de representar nossa cultura no mundo”, respondeu Rodrigo em entrevista à Vogue.

Outra homenagem foi a marcação de suas mãos na Calçada da Fama, que foi fixada em frente ao Palácio dos Festivais, na Avenida Borges de Medeiros.

Rodrigo Santoro Fotos: Lucas Ramos / Brazil News
Rodrigo Santoro Fotos: Lucas Ramos / Brazil News

O artista ainda protagonizou o filme “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro, e é uma das apostas brasileiras para o Oscar de 2026. A trama inaugurou a abertura do 53º Festival, que ganhou destaque no Festival de Berlim.

Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak - Foto: Lucas Ramos / Brazil News
Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak - Foto: Lucas Ramos / Brazil News
Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak - Foto: Lucas Ramos / Brazil News
Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak - Foto: Lucas Ramos / Brazil News
Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak - Foto: Lucas Ramos / Brazil News
Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Sinopse de 'O Último Azul'

Dirigido por Gabriel Mascaro, o filme tem a Amazônia como plano de fundo. Em um mundo em que o governo implementa políticas de transferência forçada para que os idosos se isolem em colônias habitacionais, em prol da produtividade econômica. Tereza (Denise Weinberg) é uma senhora de 77 anos que decidiu resistir.

Ela opta por uma jornada na Amazônia, a fim de realizar seus sonhos embarcando em uma viagem pelos rios da região em uma trajetória de autodescoberta.

Precisamos conversar sobre como lidamos com o envelhecimento na nossa sociedade. Minhas escolhas artísticas sempre foram pautadas por assuntos que considero importantes para serem discutidos, abordados através de críticas sociais, como é o caso de ‘Bicho de 7 cabeças’, ‘Carandiru’, ‘7 prisioneiros’ e, agora, “O Último Azul’”, comentou Rodrigo sobre sua escolha de atuar na obra.

Leia também: Com fotos inéditas, Rodrigo Santoro se declara para a esposa: 'Meu amor'

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

cinemaRodrigo SantoroMel Fronckowiak
Rodrigo Santoro Rodrigo Santoro   

Leia também

OS ENFORCADOS

Leandra Leal fala sobre Os Enforcados - Helena Barreto

Leandra Leal enaltece parcerias no cinema: 'Muito importante'

Envelhecimento

Leonardo DiCaprio - Foto: Getty Images

Aos 50 anos, Leonardo DiCaprio diz se sentir 15 anos mais jovem

Dieta

Orlando Bloom - Foto: Getty Images

Orlando Bloom relata paranoia e ansiedade após perder 13 kg para papel

Novidade

Maria João Bastos está no elenco do filme ‘Uma Praia em Nossas Vidas' - Foto: Divulgação

Maria João Bastos celebra novo filme no Brasil: ‘Fala de amor, descobertas’

Estética

Lindsay Lohan - Foto: Getty Images

Médica fala sobre as transformações no rosto de Lindsay Lohan

Mudança

Angelina Jolie - Foto: Getty Images

Angelina Jolie pretende vender mansão milionária e deixar os Estados Unidos

Últimas notícias

João Guilherme, Bruna Marquezine e Danilo MesquitaEx e atual? João Guilherme e Danilo Mesquita surgem na festa de Bruna Marquezine
Sasha Meneghel, Juliette Freire, João Guilherme e Paolla OliveiraFesta de Bruna Marquezine: Veja os looks dos famosos para a grande noite
Carolina DieckmannCarolina Dieckmann chega a festa de Bruna Marquezine; confira o look
Diogo NogueiraDiogo Nogueira revela verdade sobre mudança no visual e surpreende fãs
Victória Miranda e Zé FelipeVictória Miranda manda indireta após rumores de affair com Zé Felipe
Rodrigo Santoro e Mel FronckowiakRodrigo Santoro brilha no Festival de Cinema em Gramado com a esposa
Virginia FonsecaVirginia Fonseca comenta fotos de Duda Freire: “Deslumbrante"
AnttóniaAnttónia, filha de Gloria Pires, faz festa luxuosa em SP. Veja a decoração
Thomás AquinoAstro em ascensão, Thomás Aquino fala sobre fama de galã: 'Quem não gosta de receber elogios?'
Bruna Marquezine mostra seu look para a festa de aniversário de 30 anosBruna Marquezine aposta em transparência e brilho em seu look de aniversário
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade