Vizinha de Preta Gil, Danielle Winits revela última conversa com a cantora

Morando na casa ao lado de Preta Gil no Rio de Janeiro, Danielle Winits revela como foi a última conversa que teve com a cantora

Após saber da morte de Preta Gil neste domingo, 20, a atriz Danielle Winits compartilhou uma singela homenagem para a cantora em sua rede social e revelou que se falaram alguns dias antes da famosa, que lutava contra um câncer desde 2023, falecer.

Na postagem, a loira revelou que elas eram vizinhas no Rio de Janeiro e que ao ver a paisagem do local resolveu falar com a herdeira de Gilberto Gil uma semana antes dela partir.

"Nos falamos essa segunda feira... Eu olhava pro horizonte aqui em casa do lado da sua, e simplesmente quis te falar sobre ele… sobre esse norte que é você. Que sempre serás. Que bom que deu tempo...", contou.

"Porque você é de muitos que precisam dessa tua força de vento. O melhor de tudo foi que a gente falou sobre o que fica... sobre o que o tempo não age e nem modifica... o sentimento... E Preta, que momento", escreveu Winits.

Assim como ela, a apresentadora Giovanna Ewbank também relembrou como foi sua última conversa com Preta Gil antes dela falecer neste domingo, 20, nos EUA, enquanto tentava um tratamento experimental para se curar de um câncer.

Carolina Dieckmmann mostra uma de suas últimas fotos com Preta Gil

A atriz Carolina Dieckmmann acompanhou Preta Gil nos últimos dias de vida da cantora. Mesmo em meio à gravações de Vale Tudo, novela das nove, a loira foi para Nova York, nos EUA, ver a amiga, que estava tentando um tratamento experimental por lá.

Neste domingo, 20, após o anúncio da morte da filha de Gilberto Gil, a intérprete de Leila postou algumas fotos ao lado da amiga, mostrando como ficaram nos últimos dias antes dela partir. Depois disso, em seus stories, Carolina Dieckmmann publicou mais um clique com a cantora.