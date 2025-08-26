CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Caras Indica
  2. Naomi Campbell: 5 dicas e segredos de beleza da supermodelo
Caras Indica / UAU!

Naomi Campbell: 5 dicas e segredos de beleza da supermodelo

Naomi Campbell dominou as passarelas do mundo com sua beleza; saiba tudo sobre os truques usados pela supermodelo britânica

Felipe França
por Felipe França
[email protected]

Publicado em 26/08/2025, às 19h34

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Naomi Campbell participou do 'Domingão com Huck' no último domingo 24 - Foto: Reprodução/Globo
Naomi Campbell participou do 'Domingão com Huck' no último domingo 24 - Foto: Reprodução/Globo

Ao longo de sua carreira, Naomi Campbell (55) não apenas dominou as passarelas, mas também se tornou uma referência mundial de beleza e elegância. A supermodelo britânica, que fez história ao ser uma das primeiras modelos negras a conquistar fama internacional, sempre foi uma verdadeira inspiração para suas fãs, tanto pela sua carreira brilhante quanto pelos cuidados com a aparência.

Naomi compartilhou alguns de seus segredos de beleza e revelou, ao longo dos anos, como mantém a pele impecável, os cabelos deslumbrantes e a energia sempre em alta. Além de sua imensa carreira no mundo da moda, Naomi também é conhecida por seu estilo de vida saudável e se manter firme em seus cuidados pessoais.

A cada aparição, seja em um evento de alto perfil ou em um momento mais íntimo, ela prova que os hábitos e segredos de beleza são um verdadeiro reflexo de seu cuidado constante com o corpo e mente. Conheça agora cinco dicas essenciais de beleza que a supermodelo segue para manter a aparência sempre radiante.

1. Hidratação sempre!

Em entrevista à Marie Claire norte-americana, a modelo revelou que tem o hábito de hidratar muito o corpo e o rosto. “Hidrato minha pele constantemente, do corpo todo, e uso séruns hidratantes para o rosto", disse

Segundo a SBDRJ (Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio de Janeiro), a hidratação reforça a barreira de proteção da pele e evita a sensibilidade. Isso previne possíveis irritações, melhora a textura e o mais importante: protege a pele dos agentes externos. 

2. Cabelos sempre impecáveis

Depois de já ter usado diferentes perucas e extensões de cabelo nos anos que modelou, Naomi Campbell revelou que teve problemas com os fios, por isso, chama atenção para importância de cuidar da saúde capilar. 

“Eu cuido mais do meu cabelo agora, porque eu perdi muito com extensões”, disse à ES Magazine. “Sou mais cuidadosa e faço tratamentos diversos", confessou. 

3. Cuidados com a alimentação

A primeira coisa que Naomi faz pela manhã é tomar um copo de água quente com limão e probióticos. Além disso, a modelo já afirmou que faz dieta detox com sucos de duas a três vezes por semana. Em um entrevista à revista “W”, em 2016, Naomi Campbell revelou: “Eu me cuido, como bem, tento equilibrar o que eu coloco no meu corpo. Fico longe de açúcar e bebo muita água", afirmou

4. Nossa musa fitness

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declara que a atividade física tem benefícios significativos para a saúde do coração, corpo e mente. E quem parece concordar com essa frase é Naomi Campbell, mesmo durante sua estadia no Brasil, a supermodelo manteve a rotina de treinos. 

Naomi Campbell compartilhou uma foto ao lado do personal trainer Rafael Pereira enquanto fazia seus exercícios para manter a boa forma.

5. Maquiagens são bem-vindas

Em entrevista à Marie Claire US, no ano de 2020, Naomi Campbell deu algumas dicas de maquiagem: "As sobrancelhas moldam e emolduram seu rosto; portanto, se você não sabe como fazê-las, não faça; apenas escove-as!", disse. Na mesma conversa, a supermodelo apontou.

"Se eu uso maquiagem ou não, sempre limpo minha pele todas as manhãs depois de acordar. Às vezes, faço uma limpeza e uma esfoliação combinadas para esfoliar. Esfolio para remover o acúmulo de tecidos mortos", revelou. 

Leia também: Naomi Campbell surpreende ao contar que conheceu Cauã Reymond antes da fama do ator

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Felipe França

Felipe França é jornalista formado pela Faculdade Cásper Líbero (FCL). É repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Tem passagens pela Coluna Flávio Ricco, no R7, e pela TV Gazeta. Possui paixão pelo universo da televisão, novelas e celebridades. Gosta da arte de ouvir histórias e pessoas.

dicasNaomi Campbellbeleza

Leia também

MUNDO FITNESS

Virginia Fonseca e Viih Tube consomem whey protein - Foto: Reprodução/Instagram

5 melhores whey protein para ganhar massa, definir músculos e turbinar o shape como as famosas

LANÇAMENTOS

8 filmes que estreiam no cinema em 2025 e são imperdíveis - Reprodução/Divulgação/Disney/Universal Pictures

8 estreias imperdíveis para conferir no cinema em 2025

SUCESSO!

Veja outras adaptações de obras de Raphael Montes além de Dias Perfeitos - Divulgação

Conheça outras adaptações de obras de sucesso de Raphael Montes além de Dias Perfeitos

TURISMO

Parque do Ibirapuera e mais 10 locais para aproveitar em São Paulo no calor - Getty Images

10 lugares gratuitos em São Paulo para aproveitar no calor

RELEMBRE!

Nesta quinta-feira, 21, o ator Murilo Rosa completa 55 anos; relembre cinco novelas marcantes que o ator já participou - Foto: Nelson Di Rago/Globo

55 anos de Murilo Rosa: Relembre 5 novelas que o ator já atuou

VIAGENS

Veja os dez melhores destinos internacionais para conhecer em 2025 - Reprodução/Getty Images/Aldara Zarraoa

10 destinos internacionais imperdíveis para explorar em 2025

Últimas notícias

João GuilhermeJoão Guilherme exibe detalhes do seu apartamento em reforma
José Leonardo e VirginiaVirginia recusa saída com amigos para priorizar os filhos: "skin mãe"
BoniBoni revela quem escolheu o assassino de Odete Roitman em Vale Tudo de 1988
Luan Santana e Cristiano RonaldoLuan Santana conta sobre amizade com Cristiano Ronaldo
Poliana RochaPoliana Rocha desabafa após críticas e esclarece relação com Virginia
JaguarCartunista Jaguar deixou pedido sobre o destino das cinzas da cremação
Pedro Novaes recorda retorno às novelasPedro Novaes vira a página e encara passado desafiador: 'Eu nunca...'
Kris JennerKris Jenner revela quanto gastou para ter "novo rosto"
Duda Bertelli e Ana CastelaAmiga de Ana Castela comenta sobre aproximação da artista com Zé Felipe
Clara CamargoFilha caçula de Zezé Di Camargo surge vestida de princesa em seu mesversário
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade