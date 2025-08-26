Naomi Campbell: 5 dicas e segredos de beleza da supermodelo

Naomi Campbell dominou as passarelas do mundo com sua beleza; saiba tudo sobre os truques usados pela supermodelo britânica

Ao longo de sua carreira, Naomi Campbell (55) não apenas dominou as passarelas, mas também se tornou uma referência mundial de beleza e elegância. A supermodelo britânica, que fez história ao ser uma das primeiras modelos negras a conquistar fama internacional, sempre foi uma verdadeira inspiração para suas fãs, tanto pela sua carreira brilhante quanto pelos cuidados com a aparência.

Naomi compartilhou alguns de seus segredos de beleza e revelou, ao longo dos anos, como mantém a pele impecável, os cabelos deslumbrantes e a energia sempre em alta. Além de sua imensa carreira no mundo da moda, Naomi também é conhecida por seu estilo de vida saudável e se manter firme em seus cuidados pessoais.

A cada aparição, seja em um evento de alto perfil ou em um momento mais íntimo, ela prova que os hábitos e segredos de beleza são um verdadeiro reflexo de seu cuidado constante com o corpo e mente. Conheça agora cinco dicas essenciais de beleza que a supermodelo segue para manter a aparência sempre radiante.

1. Hidratação sempre!

Em entrevista à Marie Claire norte-americana, a modelo revelou que tem o hábito de hidratar muito o corpo e o rosto. “Hidrato minha pele constantemente, do corpo todo, e uso séruns hidratantes para o rosto", disse.

Segundo a SBDRJ (Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio de Janeiro) , a hidratação reforça a barreira de proteção da pele e evita a sensibilidade. Isso previne possíveis irritações, melhora a textura e o mais importante: protege a pele dos agentes externos.

2. Cabelos sempre impecáveis

Depois de já ter usado diferentes perucas e extensões de cabelo nos anos que modelou, Naomi Campbell revelou que teve problemas com os fios, por isso, chama atenção para importância de cuidar da saúde capilar.

“Eu cuido mais do meu cabelo agora, porque eu perdi muito com extensões”, disse à ES Magazine. “Sou mais cuidadosa e faço tratamentos diversos", confessou.

3. Cuidados com a alimentação

A primeira coisa que Naomi faz pela manhã é tomar um copo de água quente com limão e probióticos. Além disso, a modelo já afirmou que faz dieta detox com sucos de duas a três vezes por semana. Em um entrevista à revista “W”, em 2016, Naomi Campbell revelou: “Eu me cuido, como bem, tento equilibrar o que eu coloco no meu corpo. Fico longe de açúcar e bebo muita água", afirmou.

4. Nossa musa fitness

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declara que a atividade física tem benefícios significativos para a saúde do coração, corpo e mente. E quem parece concordar com essa frase é Naomi Campbell, mesmo durante sua estadia no Brasil, a supermodelo manteve a rotina de treinos.

Naomi Campbell compartilhou uma foto ao lado do personal trainer Rafael Pereira enquanto fazia seus exercícios para manter a boa forma.

5. Maquiagens são bem-vindas

Em entrevista à Marie Claire US, no ano de 2020, Naomi Campbell deu algumas dicas de maquiagem: "As sobrancelhas moldam e emolduram seu rosto; portanto, se você não sabe como fazê-las, não faça; apenas escove-as!", disse. Na mesma conversa, a supermodelo apontou.

"Se eu uso maquiagem ou não, sempre limpo minha pele todas as manhãs depois de acordar. Às vezes, faço uma limpeza e uma esfoliação combinadas para esfoliar. Esfolio para remover o acúmulo de tecidos mortos", revelou.

Leia também: Naomi Campbell surpreende ao contar que conheceu Cauã Reymond antes da fama do ator

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: