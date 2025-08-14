CARAS Brasil
  2. Deborah Secco: 5 dicas e segredos de beleza da atriz
Deborah Secco: 5 dicas e segredos de beleza da atriz

Saiba mais sobre os truques de Deborah Secco; confira cinco dicas de beleza da atriz que ajudam nos cuidados da pele e cabelo

por Felipe França
Publicado em 14/08/2025, às 11h57 - Atualizado às 12h05

Deborah Secco destaca a importância de fazer limpeza facial e usar protetor solar - Foto: Daniela Toviansky/Globo
Nas redes sociais, Deborah Secco (45) sempre compartilha diversos momentos da rotina com seus mais de 26 milhões de seguidores. Para muitas pessoas, a atriz também chama atenção por sua beleza, sendo assunto pela aparência física e por atitudes em relação ao autocuidado.

Deborah Secco coleciona décadas de uma carreira bem sucedida, desde seu primeiro papel de destaque em Confissões de Adolescente (1994), a lista de personagens marcantes vem sendo cada vez mais extensa, fica difícil não se lembrar de ao menos um papel que a atriz já tenha interpretado. Chamando também atenção por sua beleza, confira 5 dicas de autocuidado da artista.

1. Limpeza Facial

Lavar o rosto pela manhã e à noite e aplicar o filtro solar antes de sair de casa são ações diárias de Deborah Secco. "Com o passar do tempo, vamos entendendo a importância de se cuidar, da prevenção e eu fui ficando mais assídua nos meus cuidados com a pele", disse ela em entrevista à Vogue.

2. Protetor Solar

O protetor solar é um aliado potente que ajuda a prevenir o envelhecimento da pele. A atriz aposta nele para os cuidados com sua aparência e não abre mão nem mesmo em dias nublados ou durante o inverno.

A radiação ultravioleta (UV), especialmente UVA e UVB, é uma das principais causas do envelhecimento precoce, e o protetor solar atua bloqueando ou absorvendo esses raios.  Além disso, ele também ajuda a prevenir o câncer de pele.

3. Cuidados com o cabelo

Deborah Secco já declarou não ter medo de mudar o visual para um novo personagem. Com tantas mudanças, ela conta que tem que redobrar os cuidados com os fios. “Faço tudo que eu posso, tomo todas as vitaminas, uso xampu antiqueda, faço tratamento para estimular folículo capilar”, afirmou ela ao site do programa Encontro em 2014.

4. Musa Fitness

Deborah Secco também já mostrou diversas vezes sua rotina de treinos, no começo do ano, mesmo durante viagem de férias, ela revelou que manteve os cuidados com o corpo: "Pra quem está perguntando se aqui em Nova York está tendo? Está. Todos os dias. Orgulho de mim". 

5. Procedimentos também são bem-vindos

Por conta de tantos cuidados com a aparência, Deborah Secco também já revelou que fez um procedimento com células-tronco no rosto, visando o rejuvenescimento da pele. 

"Fiz a nanofat com células-tronco para suavizar o envelhecimento e deixar a pele mais rejuvenescida. Faz um efeito lifting e estimula a produção de colágeno", disse a atriz Deborah Secco nas redes sociais ao falar dos procedimentos. 

