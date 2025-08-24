CARAS Brasil
TV / Revelação

Naomi Campbell surpreende ao contar que conheceu Cauã Reymond antes da fama do ator

A modelo Naomi Campbell participou do programa 'Domingão com Huck' e revelou que estudou com Cauã Reymond nos Estados Unidos

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 24/08/2025, às 21h04 - Atualizado às 21h38

Naomi Campbell e Cauã Reymond
Naomi Campbell e Cauã Reymond - Foto: Reprdoução/Globo

A modelo internacional Naomi Campbell fez uma participação especial no programa Domingão com Huck deste domingo, 24, e durante a atração, ela revelou que estudou com Cauã Reymondem Nova York, nos Estados Unidos. O ator marcou presença na atração para fazer parte do júri artístico da Dança dos Famosos

Além de contar como eles se conheceram, a famosa revelou que os dois se reencontraram no ano passado após anos sem contato. "Nós estudamos juntos em 2001, em Nova York, com a Susan Patson. E eu não tinha visto ele por todos esses anos. Até que no ano passado, na Sardenha, na Dolce & Gabbana, eu o vi e nos conectamos. Ele era muito esforçado, eu tenho que dizer. Ele era muito esforçado na escola de atuação e fazia trabalho extra para pagar o curso. E aí eu descobri que ele é um dos maiores atores aqui agora", disse ela. 

Cauã cumprimentou Naomi e relembrou essa fase da sua vida. Segundo o artista, tudo isso aconteceu antes dele participar da temporada de 2002 da novela Malhação, quando ele estreou na TV como o personagem Maumau. "Quando fui para os Estados Unidos, eu ganhei uma bolsa de estudos dessa professora. E eu varria o chão, lavava banheiro, pintava... E aí eu conheci a Naomi lá. E eu fiquei sem falar com essa professora durante 20 anos. E ela, na verdade, foi quem me fez ator, porque eu cheguei lá... Meu pai falou 'ah, tenta atuar', eu fiz uma aula avulsa e ela me adorou", contou.

O ator recordou que a professora pediu para que ele voltasse no dia seguinte, mas ele explicou para ela que iria voltar para o Brasil porque seu dinheiro tinha acabo. "Ela falou: 'Não, você não vai, vou te dar uma bolsa de estudos'", revelou Reymond, que também conseguiu um trabalho graças a Susan. "No ano passado, na Sardenha, encontrei a Naomi. A gente ficou em mesas próximas, eu fui falar com ela e ela ligou para a Susan, foi superemocionante. Eu sou muito grato", completou. 

Após o programa ir ao ar, Cauã Reymond compartilhou o vídeo desse momento em seu perfil oficial no Instagram e falou sobre o reencontro com Naomi Campbell. "Esse reencontro foi inesperado e muito feliz! Sempre bom relembrar de onde viemos e quem esteve ao nosso lado no processo!!", escreveu ele na legenda. 

Cauã Reymond diz que não se acha gato e revela timidez

Um dos galãs mais cobiçados da televisão atualmente, o ator Cauã Reymond surpreendeu ao falar que não se acha tão gato como o público o considera. Ao participar do programa de Tata Werneck, o artista global contou que nem sempre se achou bonito e que é bastante tímido.

"Eu não me acho tão gato assim. Desde novinho, quando virei modelo, percebi que as pessoas me viam nesse lugar. Mas comecei a me achar assim mais a partir dos 35. E hoje gosto muito de como estou. Na verdade, eu me curto mais hoje do que me curtia quando tinha 30 anos", revelou. 

Em outro momento, o ator falou sobre ter seu lado mais discreto e até ter vergonha na hora de paquerar. "Eu sou tímido, mas eu sei que eu sou uma pessoa jurídica que eu aprendi ao longo desses anos todos a me soltar, relaxar, a entrar na brincadeira, mas, eu, quando falo alguma coisa séria assim, numa paquera, uma coisa assim, a minha timidez bate. Bate toda a insegurança", relatou.

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

