Naomi Campbell está no Brasil e mantém a rotina de treinos

A modelo Naomi Campbell está no Brasil nesta semana para participar de um evento do universo da moda
A modelo Naomi Campbell está no Brasil! Ela aterrissou em São Paulo nesta semana para um compromisso profissional. Ela estará na inauguração da loja H&M, que deve acontecer nesta quarta-feira, 20, em São Paulo.
A estrela exibiu uma foto com os filhos no aeroporto e também mostrou que manteve sua rotina de treinos durante a viagem. A top model compartilhou uma foto ao lado do personal trainer Rafael Pereira enquanto fazia seus exercícios para manter a boa forma.
Vale lembrar que Campbell já esteve no Brasil em outras ocasiões ao longo de sua carreira de sucesso, incluindo uma passagem pelo carnaval de Salvador.
Naomi Campbell, nascida em 22 de maio de 1970, em Londres, é uma das supermodelos mais famosas e influentes da história da moda. Reconhecida por sua presença imponente nas passarelas, sua beleza clássica e sua personalidade marcante, Naomi se tornou um ícone global desde a década de 1980.
Naomi começou sua carreira ainda adolescente, sendo descoberta aos 15 anos e rapidamente se tornando a primeira modelo negra a alcançar status de estrela nas principais semanas de moda internacionais. Com desfiles para versace, Chanel, Dolce & Gabbana e campanhas icônicas, ela ajudou a abrir portas para modelos negras em um ambiente predominantemente branco, quebrando barreiras de representação na indústria.
Conhecida por seu carisma e disciplina, Naomi conquistou capas de revistas como Vogue, Elle e Harper’s Bazaar, além de ser presença constante nos principais desfiles do mundo. Sua trajetória inclui momentos históricos, como ser a primeira modelo negra a aparecer na capa de importantes publicações internacionais, consolidando sua posição como referência na moda.
Além da moda, Naomi Campbell também se destaca como ativista. Ela apoia causas ligadas aos direitos civis, à diversidade e ao combate à pobreza. Participou de campanhas humanitárias e ações voltadas para o empoderamento de mulheres e minorias, mostrando que seu impacto vai muito além das passarelas.
Ao longo de sua carreira, Naomi Campbell construiu um legado de inovação, coragem e pioneirismo. Ela inspirou novas gerações de modelos negras e artistas, mostrando que talento, determinação e autenticidade podem transformar a indústria da moda.
Mesmo décadas após seu início, Naomi continua relevante, participando de desfiles, campanhas publicitárias e projetos de moda que celebram sua trajetória. Com sua personalidade única e presença icônica, ela permanece como uma das maiores supermodelos de todos os tempos, símbolo de beleza, poder e influência cultural.
