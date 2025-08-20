CARAS Brasil
Naomi Campbell está no Brasil e mantém a rotina de treinos

A modelo Naomi Campbell está no Brasil nesta semana para participar de um evento do universo da moda

por Priscilla Comoti
Publicado em 20/08/2025, às 10h22

Rafael Pereira e Naomi Campbell
Rafael Pereira e Naomi Campbell - Foto: Reprodução / Instagram

A modelo Naomi Campbell está no Brasil! Ela aterrissou em São Paulo nesta semana para um compromisso profissional. Ela estará na inauguração da loja H&M, que deve acontecer nesta quarta-feira, 20, em São Paulo.

A estrela exibiu uma foto com os filhos no aeroporto e também mostrou que manteve sua rotina de treinos durante a viagem. A top model compartilhou uma foto ao lado do personal trainer Rafael Pereira enquanto fazia seus exercícios para manter a boa forma.

Vale lembrar que Campbell já esteve no Brasil em outras ocasiões ao longo de sua carreira de sucesso, incluindo uma passagem pelo carnaval de Salvador.

Rafael Pereira e Naomi Campbell - Foto: Reprodução
Naomi Campbell com os filhos - Foto: Reprodução
Naomi Campbell com os filhos - Foto: Reprodução

Naomi Campbell: a supermodelo que quebrou barreiras e se tornou um ícone global

Naomi Campbell, nascida em 22 de maio de 1970, em Londres, é uma das supermodelos mais famosas e influentes da história da moda. Reconhecida por sua presença imponente nas passarelas, sua beleza clássica e sua personalidade marcante, Naomi se tornou um ícone global desde a década de 1980.

  • Início da carreira e ascensão internacional

Naomi começou sua carreira ainda adolescente, sendo descoberta aos 15 anos e rapidamente se tornando a primeira modelo negra a alcançar status de estrela nas principais semanas de moda internacionais. Com desfiles para versace, Chanel, Dolce & Gabbana e campanhas icônicas, ela ajudou a abrir portas para modelos negras em um ambiente predominantemente branco, quebrando barreiras de representação na indústria.

  • Vida nas passarelas e nas capas de revistas

Conhecida por seu carisma e disciplina, Naomi conquistou capas de revistas como Vogue, Elle e Harper’s Bazaar, além de ser presença constante nos principais desfiles do mundo. Sua trajetória inclui momentos históricos, como ser a primeira modelo negra a aparecer na capa de importantes publicações internacionais, consolidando sua posição como referência na moda.

  • Engajamento social e ativismo

Além da moda, Naomi Campbell também se destaca como ativista. Ela apoia causas ligadas aos direitos civis, à diversidade e ao combate à pobreza. Participou de campanhas humanitárias e ações voltadas para o empoderamento de mulheres e minorias, mostrando que seu impacto vai muito além das passarelas.

  • Legado e influência

Ao longo de sua carreira, Naomi Campbell construiu um legado de inovação, coragem e pioneirismo. Ela inspirou novas gerações de modelos negras e artistas, mostrando que talento, determinação e autenticidade podem transformar a indústria da moda.

Mesmo décadas após seu início, Naomi continua relevante, participando de desfiles, campanhas publicitárias e projetos de moda que celebram sua trajetória. Com sua personalidade única e presença icônica, ela permanece como uma das maiores supermodelos de todos os tempos, símbolo de beleza, poder e influência cultural.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

