Viih Tube e os filhos ficam doentes e ela revela o diagnóstico: 'Estou acabada'

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais nesta terça-feira, 6, para fazer um desabafo sobre sua saúde. Na publicação, ela contou que ela e os filhos, Lua, de dois anos, e Ravi, de cinco meses, adoeceram e foram diagnosticados com um vírus popularmente conhecido como mão-pé-boca.

" Gente, e eu, a Lua e o Ravi que pegamos um vírus chamado mão-pé-boca. Ontem e hoje estou acabada, me recuperando. Mas já estou me sentindo um pouco melhor. Tive que desmarcar tudo do dia porque, se não, não vou recuperar", desabafou a esposa do influenciador Eliezer.

Desabafo de Viih Tube - Foto: Reprodução/Instagram

Recentemente, Eliezer e Viih Tube foram parar no hospital. O motivo foi que o casal pegou uma virose da filha Lua, de um ano. "Sumimos no final de semana porque a Lua pegou uma virose e passou para a gente. Ela vomitou duas vezes e ficou ótima, já a gente foi parar no hospital. Viih ontem passou o dia no soro por causa de uma virose e a Lua (com virose) passou o dia na brinquedoteca como se nada estivesse acontecendo", disse Eliezer em fevereiro deste ano. Leia mais!

O que é vírus mão-pé-boca?

De acordo com informações do site do Ministério da Saúde, a doença mão-pé-boca é uma infecção viral que atinge principalmente crianças de até cinco anos, mas também pode afetar adultos. O nome vem dos sintomas que aparecem nas mãos, nos pés e na boca, características típicas dessa condição. Ainda não existe vacina contra a doença.

Em geral, trata-se apenas os sintomas e o quadro regride espontaneamente depois de alguns dias. Para ajudar na recuperação, o paciente deve permanecer em repouso, tomar bastante líquido e se alimentar bem.

