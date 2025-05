Mãe de Viih Tube choca com resultado de cirurgia no rosto: 'Sem exageros'

Antes e depois impressionante! Mãe de Viih Tube choca ao exibir situação da pele de seu rosto antes de cirurgia; veja como ela ficou

A mãe de Viih Tube, Viviane Di Felice, impressionou o exibir o antes e depois de seu rosto após passar por uma cirurgia. Nesta segunda-feira, 04, a sogra de Eliezer postou um vídeo de como era sua face antes do procedimento e chocou ao surgir sem o excesso de pele.

No registro, a vó de Lua e de Ravi apareceu mostrando como estava com a pele flácida e depois como ficou após a retirada dela. Viviane Di Felice então exibiu a cicatriz quase inexistente e o rosto bem esticado.

"Sim, eu fiz. E faria tudo de novo. Depois do facelift deep plane com células-tronco e da blefaroplastia, eu me reconheci de novo. Ou melhor… me reencontrei com a minha melhor versão. Natural, leve, sem exageros — só eu, com 20 anos a menos no espelho e uma autoestima que transborda. Foi a melhor decisão que tomei por mim", contou o que fez no rosto.

Ainda nos últimos dias, a mãe de Viih Tube impressionou ao exibir seu físico atual. Após treinar com a herdeira, a nutricionista ostentou sua barriga sarada.

Veja como ficou o rosto da mãe de Viih Tube:

Mãe de Viih Tube emociona ao se despedir de sua mãe

A mãe de Viih Tube, Viviane Di Felice, compartilhou que sua mãe, Isaura, faleceu no domingo, 13. Em sua rede social, a sogra de Eliezer postou um vídeo relembrando momentos especiais com a senhora e escreveu um texto se despedindo.

A influencer e nutricionista então lamentou a partida da mãe e falou sobre ter morado nos últimos três anos com ela. Viviane Di Felice ainda contou que tinha o desejo de realizar alguns sonhos de Isaura, mas que não conseguiu.