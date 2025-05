Viih Tube participa de trend fofa com os filhos: 'Apaixonada'

Em suas redes sociais, Viih Tube compartilhou o vídeo de uma trend fofa com os filhos Lua, de dois anos, e Ravi, de cinco meses

Recentemente, viralizou nas redes sociais uma trend que consiste em girar uma crianaça ou um animal de estimação no colo e conseguir filmar a reação deles.

Viih Tube não quis ficar de fora e resolveu entrar na onda. A digital influencer girou os filhos Lua, de dois anos, e Ravi, de cinco meses, e fez questão de mostrar o resultado em suas redes sociais.

No vídeo, os pequenos, que são frutos do relacionamento dela com Eliezer, caem na risada e abrem um sorrisão.

"Era para ser só uma trend com os dois, mas eu me apaixonei. Eu sou apaixonada por vocês, meus filhos", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Parece ou não parece?

Na quarta-feira, 30, a digital influencer resgatou algumas fotos de quando era pequena para provar que se parece com a filha.

"Gente, eu estou chocada. É minha filha. Eu olho e não vejo eu pequena, eu vejo a Lua. Mas sou eu", disse ela.

Em seguida, a famosa postou uma outra foto de sua infância para ressaltar a semelhança. "Gente, parece muito a Lua", afirmou.

Além disso, Viih Tube também já brincou com a semelhança entre seu filho caçula com o marido Eliezer. "É oficial, pari meu marido", brincou ela.

Recentemente, a influencer Viih Tube, de 24 anos, decidiu compartilhar, nos stories de seu perfil no Instagram, um momento carinhoso ao lado da primogênita, Lua Di Felice, de dois anos. Isso porque as duas passaram o final da tarde de quarta-feira, 23, tendo um momento de beleza juntas. No vídeo, a dupla aparece sentada em frente a um espelho enquanto se maquiam juntas.

