Thais Fersoza mostra o rosto após reação alérgica: 'Baita'

A atriz Thais Fersoza usou as redes sociais nesta segunda-feira, 25, para compartilhar um desabafo sobre sua saúde. Veja mais!

Publicado em 26/08/2025, às 09h00

Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Thais Fersoza usou as redes sociais nesta segunda-feira, 25, para compartilhar um desabafo sobre sua saúde. Na publicação, ela mostrou como ficou o seu rosto após enfrentar uma reação alérgica. Apesar de não detalhar a causa do problema, ela contou que precisou tomar medicamentos.

Na publicação, ela surgiu com a mão no rosto. “Foto com rostinho tampado porque a bonita aqui teve uma BAITA reação alérgica ontem que graças a Deus foi medicada rapidamente. Mas hoje ainda está igual um buldogue com o edema diluindo…”, escreveu ela.

Em outra postagem, mostrou que estava com os olhos tapados para um tipo de procedimento. “Sigo na luta cuidando”.

Festas dos filhos de Thais Fersoza

Recentemente, Thais Fersoza encantou os seguidores nas redes sociais ao compartilhar fotos das comemorações de aniversário dos filhos Melinda e Teodoro, frutos de seu casamento com o cantor Michel Teló.  A primogênita do casal completou nove anos no dia 01 de agosto, enquanto o caçula celebrou oito anos no dia 25 de julho.

Para celebrar seu aniversário, Melinda ganhou uma festa em casa repleta de bexigas coloridas, doces e um bolo decorado com corações, notas musicais e fotos da própria aniversariante. Já Teodoro comemorou com um bolo temático do Minecraft. A atriz também registrou a presença de alguns familiares na celebração.

Ao dividir os registros, Fersoza se declarou: "Ela nasceu 01/08/2016, ele nasceu 25/07/2017. Como se o amor transbordasse em menos de um ano viramos 4! Amor multiplicado. Ela veio primeiro e fez nosso coração bater diferente. Nos fez entender o real significado do amor e o verdadeiro sentido da vida! Então, antes mesmo dela fazer 1 ano ele veio... "para alegrar e multiplicar o amor, o Teodoro é um presente do Senhor…" a sensação era de plenitude. Agora éramos ainda mais imbatíveis. Agora nosso amor batia fora do peito 2x mais forte!", começou o texto. 

"Eles são nossa benção. Nosso sonho realizado. Nosso Norte, nossa direção. Construímos uma família maravilhosa... nosso time. Nossa essência. Do nosso jeitinho... e assim seguimos! Amores das nossas vidas, vocês são a melhor coisa do mundo. Viver com vocês é muito massa! Deus abençoe, proteja e ilumine a cada dia o caminho de vocês. Saúde! Sabedoria! Amor! Positividade! Que sigamos sempre assim... do nosso jeitinho... A gente ama vocês com todo nosso coração… 200!", acrescentou.

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

