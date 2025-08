Thais Fersoza mostra festas dos filhos e emociona com declaração: 'Amor multiplicado'

A atriz Thais Fersoza encantou os seguidores ao compartilhar fotos dos aniversários de Melinda e Teodoro nas redes sociais

Thais Fersoza encantou os seguidores nas redes sociais ao compartilhar fotos das comemorações de aniversário dos filhos Melinda e Teodoro, frutos de seu casamento com o cantor Michel Teló. A primogênita do casal completou nove anos nesta sexta-feira, 1º, enquanto o caçula celebrou oito anos no dia 25 de julho.

Para comemorar a data especial, Melinda ganhou uma festa em casa com muitas bexigas coloridas, doces e o bolo decorado com corações, notas musicais e fotos dela. Já Teodoro comemorou mais um ano de vida com um bolo temático do Minecraft. A atriz também mostrou a presença de alguns familiares.

Ao dividir os registros, Fersoza se declarou: "Ela nasceu 01/08/2016, ele nasceu 25/07/2017. Como se o amor transbordasse em menos de um ano viramos 4! Amor multiplicado. Ela veio primeiro e fez nosso coração bater diferente. Nos fez entender o real significado do amor e o verdadeiro sentido da vida! Então, antes mesmo dela fazer 1 ano ele veio... "para alegrar e multiplicar o amor, o Teodoro é um presente do Senhor…" a sensação era de plenitude. Agora éramos ainda mais imbatíveis. Agora nosso amor batia fora do peito 2x mais forte!", começou o texto.

"Eles são nossa benção. Nosso sonho realizado. Nosso Norte, nossa direção. Construímos uma família maravilhosa... nosso time. Nossa essência. Do nosso jeitinho... e assim seguimos! Amores das nossas vidas, vocês são a melhor coisa do mundo. Viver com vocês é muito massa! Deus abençoe, proteja e ilumine a cada dia o caminho de vocês. Saúde! Sabedoria! Amor! Positividade! Que sigamos sempre assim... do nosso jeitinho... A gente ama vocês com todo nosso coração… 200!", acrescentou.

A mulher de Michel Teló ainda contando uma tradição de aniversário da família: o café da manhã especial. "Café da manhã "surpresa" nossa tradição! O momentinho mais aguardado dos aniversários… sempre muito especial e cheio de amor!!!", finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Thais Fersoza mostra café da manhã de Melinda - Foto: Instagram

Thais Fersoza mostra café da manhã de Teodoro - Foto: Instagram

Thais Fersoza e Michel Teló prestam homenagem emocionante à filha mais velha

Dia de festa na casa de Thais Fersoza e Michel Teló! Nesta sexta-feira, 1º, o casal prestou uma bela homenagem à filha mais velha, Melinda, que está completando 9 anos de vida. Em uma publicação conjunta, a atriz e o cantor destacaram as qualidades e o jeito meigo da herdeira. Para ilustrar a declaração emocionante, Thais e Michel selecionaram diversas fotos antigas e recentes da pequena, incluindo registros do dia de seu nascimento, e as reuniram em um vídeo especial.

"Ela é nossa luz! Nosso amor da vida! Nossa menina amorosa que tem um jeitinho único e muito especial. Seu olhar atento e gentil pro mundo e pra todos que te cercam nos emociona, nos encanta e nos faz aprender a cada dia! A gente ama a forma como você se expressa, como você sempre faz tudo ser mais especial! Como pode ser tão generosa… tão delicada e forte ao mesmo tempo! Seu coração é diferenciado meu amor… Nosso maior sonho realizado! Que Deus continue te abençoando, iluminando e guiando seu caminho! A gente te ama infinito! Com todo nosso coração… nossa menina… nossa princesa… nossa tutu!!!!", escreveram. Confira a publicação!

Como começou o relacionamento de Thais Fersoza e Michel Teló

2012: Thais Fersoza e Michel Teló se conhecem durante o Carnaval, em um camarote no Rio de Janeiro.

Final de 2012: O casal começa a namorar oficialmente. Eles mantêm o relacionamento mais discreto no início, mas logo se tornam públicos.

2013: Thais e Michel ficam noivos, selando o compromisso com planos para o futuro.

14 de outubro de 2014: O casamento de Thais Fersoza e Michel Teló acontece de forma íntima. A cerimônia foi realizada na mansão do casal, com a presença de familiares e amigos próximos.

1º de agosto de 2016: Melinda, primeira filha do casal, nasce em São Paulo.

25 de julho de 2017: O segundo filho, Teodoro, chega ao mundo em São Paulo.

Thais e Michel compartilham regularmente momentos de carinho com seus filhos nas redes sociais. A família tem sido muito admirada por sua união, amor e respeito. Esse relacionamento é um exemplo de parceria e amor, e continua a ser admirado pelo público.

Leia também:Michel Teló e Thais Fersoza curtem viagem romântica no Atacama: 'Surreal'