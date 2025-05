Michel Teló e Thais Fersoza curtem viagem romântica no Atacama: ‘Surreal’

Michel Teló abre álbum de fotos especial ao lado da esposa, Thais Fersoza, e compartilha detalhes da experiência no Atacama; confira!

Na manhã deste sábado, 31, o cantor Michel Teló compartilhou em suas redes sociais registros encantadores de uma viagem romântica pelo Deserto do Atacama, localizado no Chile, ao lado da esposa, Thais Fersoza, com quem está junto há 13 anos, sendo dez anos de casamento.

O cantor descreveu a experiência mágica que viveu no deserto. "Um pouco do que foi nosso dia aqui no deserto do Atacama. Parece que estamos em outro mundo! É tudo tão silencioso, gigante, diferente de tudo que já vimos… Esse lugar mexe com tudo. Com o olho, com o coração… com a alma. E pensar que tá só começando! A foto da via láctea tirei com o celular. Surreal isso!" , escreveu na legenda da publicação.

Muitos internautas enviaram elogios ao casal e demonstraram encanto pelo Chile nos comentários. “Que vocês continue assim esse amor lindo”, escreveu um fã. Outro usuário pediu dicas: “O Chile é espetacular! Sensações únicas. Depois quero as dicas pra conhecer essa parte do deserto! Beijos meus lindos, aproveitem!”. “Aproveite”, disse mais um admirador.

Confira os registros do casal no Deserto do Atacama:

Segundo pedido de casamento

O cantor Michel Teló usou as redes sociais para compartilhar com o público um dos momentos mais marcantes de sua vida: o segundo pedido de casamento à Thais Fersoza. Juntos desde 2012, o casal renovou os votos em outubro de 2024.

O pedido, no entanto, aconteceu em fevereiro do mesmo ano, durante uma apresentação do artista no Carnaval. Na ocasião, Michel Teló surpreendeu a amada em um trio elétrico com uma declaração emocionante, com direito a presença dos dois filhos do casal, Melinda, de 8 anos, e Teodoro, de 7; saiba detalhes!

