Sabrina Sato revela estado de saúde do pai após cirurgia grande: 'A luta continua'

A apresentadora Sabrina Sato usou as redes sociais nesta quinta-feira, 21, para atualizar os fãs sobre o estado de saúde de seu pai, Omar Rahal, que passou por uma cirurgia de grande porte nesta quarta-feira, 20. Na publicação, ela agradeceu à equipe médica responsável pelo procedimento. O motivo da operação, no entanto, não foi revelado pela família.

"Com o coração repleto de amor, agradecemos a toda equipe clínica e cirúrgica, que preparou, cuidou, operou e tem estado com meu pai há uma semana. Desde as 11h30 da manhã de ontem, quando nos despedimos no centro cirúrgico, até sua chegada na UTI às 04h da manhã, a família, amigos, todos em oração e com muita fé que ele e todo time venceria esta jornada cirúrgica", iniciou o texto.

E complementou: "A luta continua, mas a primeira batalha foi vencida. Ele foi muito forte e surpreendeu aos mais otimistas. Agradecemos o carinho de todos que nos inundaram com amor, carinho e compreensão", finalizou, com uma foto que foi tirada antes do procedimento médico.

Storie de Sabrina Sato no Instagram

Desabafo de Sabrina Sato sobre a saúde do pai

Em uma publicação nos stories, Sabrina Sato relatou que seu pai estava passando por uma grande cirurgia e fez um desabafo."Meu pai está passando por uma grande cirurgia nesse momento. Tudo aconteceu tão de repente, mas o tempo todo ele tem mostrado a coragem de um verdadeiro guerreiro, pronto para travar a maior luta da sua vida. Eu tenho fé, muita fé, de que venceremos essa batalha que agora se inicia", iniciou ela em seu relato.

E continuou contando que ela e os irmãos estão se revezando no hospital para auxiliarem nos cuidados. "Hoje sinto ainda mais forte a união dos meus irmãos, que estão se revezando, passando noites em claro no hospital e tendo todo o cuidado sem nem reclamar de cansaço, sinto a força da família e a certeza de que não estamos sozinhos. Porque sozinha, eu sei, eu não teria conseguido enfrentar esse momento".

Em seguida, agradeceu o apoio que tem recebido e finalizou: "Deus está conosco. E eu confio. Maria, passa na frente e abre caminhos de cura e proteção. Jesus, sustenta meu pai com Tua força e envolve-o com Tua luz. Que cada médico e enfermeiro seja instrumento das Tuas mãos. Que a nossa fé seja maior do que o medo. E que o Teu amor, Senhor, guarde a nossa família e nos dê vitória. Amém".

Nicolas Prattes falou sobre o sogro

Mais tarde, Nicolas Prattes comentou sobre o estado de saúde de seu sogro e contou que o senhor segue sem previsão de alta, mas já apresenta sinais de recuperação. "O amor, o amor nesse momento realmente é, não dá para passar por isso sem ele, é só ele, inclusive ele é a cura também, o amor faz tudo ficar com mais brilho e facilita muito na recuperação de tudo da nossa vida", completou o artista em entrevista à revista Quem.

E ele falou ainda sobre a força do sogro:"O senhor Omar é o cara mais forte que eu conheço e é um cara que já está começando a se recuperar, já está retomando a vida e eu estou com o meu coração quentinho também porque eu sei que está tudo bem".

Ainda nos últimos dias, Sabrina Sato compartilhou algumas fotos de sua viagem de férias em família pela Suíça. A apresentadora viajou acompanhada do marido, o ator Nicolas Prattes, da filha, Zoe, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Duda Nagle, dos pais, Kika e Omar, além de outros membros da família.

