Após perdas gestacionais, Sabrina Sato comenta planos de ter mais filhos: 'Decidi'

A apresentadora Sabrina Sato compartilhou que decidiu congelar seus óvulos após as duas perdas gestacionais ao lado do marido, o ator Nicolas Prattes

A apresentadora Sabrina Sato compartilhou com os fãs uma decisão importante a respeito de sua vida pessoal. Após revelar que sofreu duas perdas gestacionais ao lado do marido, o ator Nicolas Prattes, ela contou em entrevista à revista Glamour, divulgada nesta segunda-feira, 9, que decidiu congelar seus óvulos.

Ao ser questionada se pensar em ter filhos com o marido, ela respondeu: "Nós queremos, mas não quero mais criar expectativas em cima disso. Quero deixar acontecer, talvez mais para frente. No momento, decidi dar férias para mim mesma. Vou congelar meus óvulos e esperar um pouco. Preciso de um tempo".

E complementou: "Chega uma hora em que ninguém quer mais falar sobre isso — nem a Zoe, não queria falar mais sobre irmãozinho. O Nicolas, apesar de ser mais novo que eu, é muito maduro, sabe o que quer. Ele é extremamente cuidadoso e responsável. A gente conversa muito sobre tudo, e todos os dias. Vivemos o luto juntos e com muita presença".

Perdas gestacionais

Ainda em entrevista à revista Glamour, Sabrina Sato contou sobre as perdas. "No ano passado, tive duas perdas gestacionais. Falo disso com mais naturalidade agora, mas foi extremamente doloroso. Todo mundo só ficou sabendo de uma, mas perdi duas vezes. Passei por dois processos de internação e duas curetagens. Vivi o luto trabalhando", desabafou a mãe de Zoe, de seis anos.

Em outro momento, recordou que a segunda gravidez vazou na imprensa e, por isso, precisou contar para a filha. "Contei que ela ia ganhar um irmão. Ela comemorou, ganhou presente, abriu tudo com empolgação. Foram duas semanas celebrando, compartilhando com as amiguinhas".

"De repente, veio o luto. No dia de fazer ultrassom, tivemos esse choque. A gente escutava o coração do bebê toda semana, via tudo direitinho nos exames. Já tinha até nome. Foi muito difícil. Fiquei dez dias em casa, de luto. Passamos por tudo isso unidos e saímos mais fortes", complementou.

