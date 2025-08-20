Pai de Sabrina Sato passa por cirurgia grande: ‘Aconteceu tão de repente’

A apresentadora Sabrina Sato usou as redes sociais nesta quarta-feira, 20, para compartilhar que sua família está passando por uma momento delicado

A apresentadora Sabrina Sato usou as redes sociais nesta quarta-feira, 20, para compartilhar que sua família está passando por uma momento delicado. Em uma publicação nos stories, ela relatou que seu pai, Omar Rahal, está passando por uma grande cirurgia e fez um desabafo.

" Meu pai está passando por uma grande cirurgia nesse momento. Tudo aconteceu tão de repente, mas o tempo todo ele tem mostrado a coragem de um verdadeiro guerreiro, pronto para travar a maior luta da sua vida. Eu tenho fé, muita fé, de que venceremos essa batalha que agora se inicia", iniciou ela em seu relato.

E continuou contando que ela e os irmãos estão se revezando no hospital para auxiliarem nos cuidados. "Hoje sinto ainda mais forte a união dos meus irmãos, que estão se revezando, passando noites em claro no hospital e tendo todo o cuidado sem nem reclamar de cansaço, sinto a força da família e a certeza de que não estamos sozinhos. Porque sozinha, eu sei, eu não teria conseguido enfrentar esse momento".

Em seguida, agradeceu o apoio que tem recebido. "Sou profundamente grata a cada gente de apoio que temos recebido: da nossa família, dos amigos, das pessoas do trabalho, e também dos médicos, enfermeiras e profissionais tão dedicados, que colocam sua missão de cuidar e salvar vidas acima de tudo".

Por fim, declarou: "Deus está conosco. E eu confio. Maria, passa na frente e abre caminhos de cura e proteção. Jesus, sustenta meu pai com Tua força e envolve-o com Tua luz. Que cada médico e enfermeiro seja instrumento das Tuas mãos. Que a nossa fé seja maior do que o medo. E que o Teu amor, Senhor, guarde a nossa família e nos dê vitória. Amém".

