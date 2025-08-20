Pai de Sabrina Sato passa por cirurgia grande: ‘Aconteceu tão de repente’

A apresentadora Sabrina Sato usou as redes sociais nesta quarta-feira, 20, para compartilhar que sua família está passando por uma momento delicado
A apresentadora Sabrina Sato usou as redes sociais nesta quarta-feira, 20, para compartilhar que sua família está passando por uma momento delicado. Em uma publicação nos stories, ela relatou que seu pai, Omar Rahal, está passando por uma grande cirurgia e fez um desabafo.
"Meu pai está passando por uma grande cirurgia nesse momento. Tudo aconteceu tão de repente, mas o tempo todo ele tem mostrado a coragem de um verdadeiro guerreiro, pronto para travar a maior luta da sua vida. Eu tenho fé, muita fé, de que venceremos essa batalha que agora se inicia", iniciou ela em seu relato.
E continuou contando que ela e os irmãos estão se revezando no hospital para auxiliarem nos cuidados. "Hoje sinto ainda mais forte a união dos meus irmãos, que estão se revezando, passando noites em claro no hospital e tendo todo o cuidado sem nem reclamar de cansaço, sinto a força da família e a certeza de que não estamos sozinhos. Porque sozinha, eu sei, eu não teria conseguido enfrentar esse momento".
Em seguida, agradeceu o apoio que tem recebido. "Sou profundamente grata a cada gente de apoio que temos recebido: da nossa família, dos amigos, das pessoas do trabalho, e também dos médicos, enfermeiras e profissionais tão dedicados, que colocam sua missão de cuidar e salvar vidas acima de tudo".
Por fim, declarou: "Deus está conosco. E eu confio. Maria, passa na frente e abre caminhos de cura e proteção. Jesus, sustenta meu pai com Tua força e envolve-o com Tua luz. Que cada médico e enfermeiro seja instrumento das Tuas mãos. Que a nossa fé seja maior do que o medo. E que o Teu amor, Senhor, guarde a nossa família e nos dê vitória. Amém".
Leia também: Após perdas gestacionais, Sabrina Sato comenta planos de ter mais filhos: 'Decidi'
Ver essa foto no Instagram
O QUE ELA TEVE?
Fernanda Rodrigues desabafa e médica alerta: 'Tipo mais comum de câncer de pele no mundo'
SAÚDE MENTAL
Especialista alerta sobre terceira gestação de Maíra Cardi após quadro depressivo: 'Fator de risco'
|Graciele Lacerda encanta ao mostrar aula de natação da filha
|João Vitti confessa ao falar de saúde: 'Me salvou de não entrar em depressão'
|Pai de Sabrina Sato passa por cirurgia grande: ‘Aconteceu tão de repente’
|Morre a mãe de Nadja Haddad após ficar alguns dias na UTI: ‘Vai ter paz'
|8 filmes de terror lançados em 2025 que são imperdíveis
|Mansão de Yudi Tamashiro é anunciada por valor impressionante; veja as fotos
|Rafa Kalimann exibe decoração de sua casa em conceito aberto
|Flávia Fairbanks amplia cuidados com a saúde feminina no Brasil e nos EUA
|Carolina Dieckmmann rebate crítica após homenagear Preta Gil: 'Não deixem'
|Fernanda Rodrigues faz procedimento após retorno do câncer de pele: 'Já foi'