Sabrina Sato impressiona com fotos das férias em família: 'Voltando às raízes'

A apresentadora Sabrina Sato abriu o álbum de fotos de suas férias em família e explicou a decisão de viajar para a Suíça

Sabrina Sato usou as redes sociais neste domingo, 6, para compartilhar algumas fotos de sua viagem de férias em família pela Suíça. A apresentadora está acompanhado do marido, o ator Nicolas Prattes, da filha, Zoe, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Duda Nagle, dos pais, Kika e Omar, além de outros membros da família.

Nas imagens postadas no feed, eles apareceram conhecendo os pontos turísticos, além disso, a artista surgiu agarradinha com o marido enquanto eles curtiam as belas paisagens. Já na legenda, Sato explicou que escolheram a Suíça por causa de sua avó paterna, Rosa Lortscher Rahal, que saiu do país para se mudar para o Brasil.

"Essa viagem está sendo muito mais do que férias. Está sendo transformadora, profunda… É como se, a cada paisagem, a cada montanha, a gente reencontrasse um pedacinho da nossa história. Minha avó Rosa Lortscher Rahal, mãe do meu pai, partiu daqui um dia, com seus pais e irmãos, rumo ao Brasil. E hoje estamos nós aqui, voltando às raízes, sentindo no ar a presença daqueles que vieram antes de nós. Ver o brilho nos olhos do meu pai ao pisar nesta terra é extraordinário", disse Sabrina.

"A Suíça é realmente um lugar único no mundo. Um cenário que parece pintado à mão, aqui a natureza é deslumbrante e, ao mesmo tempo, acalma a nossa alma. Estou encantada e com o coração aberto para tudo o que ainda está por vir. E o melhor é que a viagem está só começando…", completou.

Após perdas gestacionais, Sabrina Sato comenta planos de ter mais filhos

A apresentadora Sabrina Sato compartilhou com os fãs uma decisão importante a respeito de sua vida pessoal. Após revelar que sofreu duas perdas gestacionais ao lado do marido, o ator Nicolas Prattes, ela contou em entrevista à revista Glamour que decidiu congelar seus óvulos.

Ao ser questionada se pensar em ter filhos com o marido, ela respondeu: "Nós queremos, mas não quero mais criar expectativas em cima disso. Quero deixar acontecer, talvez mais para frente. No momento, decidi dar férias para mim mesma. Vou congelar meus óvulos e esperar um pouco. Preciso de um tempo", disse ela. Saiba mais!

