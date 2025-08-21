Nicolas Prattes conta como está o sogro, pai de Sabrina Sato, após cirurgia

Casado com a apresentadora Sabrina Sato, o ator Nicolas Prattes comentou sobre o estado de saúde de seu sogro, Omar Rahal, que passou por uma cirurgia

Casado com a apresentadora Sabrina Sato, o ator Nicolas Prattes comentou sobre o estado de saúde de seu sogro, Omar Rahal, que passou por uma cirurgia de grande porte nesta quarta-feira, 20. Durante um evento de moda em São Paulo, ele contou que o senhor segue sem previsão de alta, mas já apresenta sinais de recuperação.

"O amor, o amor nesse momento realmente é, não dá para passar por isso sem ele, é só ele, inclusive ele é a cura também, o amor faz tudo ficar com mais brilho e facilita muito na recuperação de tudo da nossa vida", completou o artista em entrevista à revista Quem.

E ele falou ainda sobre a força do sogro: "O senhor Omar é o cara mais forte que eu conheço e é um cara que já está começando a se recuperar, já está retomando a vida e eu estou com o meu coração quentinho também porque eu sei que está tudo bem".

Desabafo de Sabrina Sato sobre a saúde do pai

Em uma publicação nos stories, Sabrina Sato relatou que seu pai estava passando por uma grande cirurgia e fez um desabafo."Meu pai está passando por uma grande cirurgia nesse momento. Tudo aconteceu tão de repente, mas o tempo todo ele tem mostrado a coragem de um verdadeiro guerreiro, pronto para travar a maior luta da sua vida. Eu tenho fé, muita fé, de que venceremos essa batalha que agora se inicia", iniciou ela em seu relato.

E continuou contando que ela e os irmãos estão se revezando no hospital para auxiliarem nos cuidados. "Hoje sinto ainda mais forte a união dos meus irmãos, que estão se revezando, passando noites em claro no hospital e tendo todo o cuidado sem nem reclamar de cansaço, sinto a força da família e a certeza de que não estamos sozinhos. Porque sozinha, eu sei, eu não teria conseguido enfrentar esse momento".

Em seguida, agradeceu o apoio que tem recebido e finalizou: "Deus está conosco. E eu confio. Maria, passa na frente e abre caminhos de cura e proteção. Jesus, sustenta meu pai com Tua força e envolve-o com Tua luz. Que cada médico e enfermeiro seja instrumento das Tuas mãos. Que a nossa fé seja maior do que o medo. E que o Teu amor, Senhor, guarde a nossa família e nos dê vitória. Amém".

Leia também: Após perdas gestacionais, Sabrina Sato comenta planos de ter mais filhos: 'Decidi'