  Bem-estar e Saúde
  2. Pai de Sabrina Sato recebe alta hospitalar após passar por duas cirurgias
Bem-estar e Saúde / Recuperação

Pai de Sabrina Sato recebe alta hospitalar após passar por duas cirurgias

Boa notícia! Pai da apresentadora Sabrina Sato, Omar Rahal recebeu alta após 25 dias de internação e duas cirurgias; saiba mais

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 07/09/2025, às 15h51

Sabrina Sato e o pai, Omar Rahal
Sabrina Sato e o pai, Omar Rahal - Foto: Reprodução / Instagram

A apresentadora Sabrina Sato usou as redes sociais na madrugada deste domingo, 7, para dividir com o público uma boa notícia sobre seu pai, Omar Rahal. Em seu perfil oficial, a artista revelou que o patriarca da família recebeu alta hospitalar após 25 dias de internação.

A novidade foi compartilhada inicialmente por Karina Sato, irmã de Sabrina, e repostada pela apresentadora. Na postagem, as filhas do senhor Omar mostraram a mensagem carinhosa que ele recebeu da equipe médica. Além do recado, o pai da famosa também ganhou flores brancas.

"Querido senhor Omar, que alegria celebrar sua alta, depois de 25 dias de luta e superação. Sua força espiritual e mental foi tão poderosa quanto o próprio corpo", iniciou o médico. "Também foi perceptível o quanto o amor da família esteve presente e te fortaleceu. O senhor é a base que nutre e inspira todos ao redor e, ao lado de dona Kika, construiu uma família que é exemplo de união e afeto", acrescentou o profissional da saúde.

Vale lembrar que Omar Rahal passou por duas cirurgias durante o período em que permaneceu internado, sendo uma delas de grande porte. No dia 30 de agosto, Sabrina Sato informou ao público que o pai havia acabado de realizar a segunda operação. A família, porém, não entrou em detalhes sobre o diagnóstico do patriarca.

Pai de Sabrina Sato recebe alta - Reprodução/Instagram
Pai de Sabrina Sato recebe alta - Reprodução/Instagram

O que Sabrina Sato falou sobre a saúde do pai?

Em uma publicação no dia 20 de agosto, Sabrina Sato relatou que seu pai estava passando por uma grande cirurgia e fez um desabafo. "Tudo aconteceu tão de repente, mas o tempo todo ele tem mostrado a coragem de um verdadeiro guerreiro, pronto para travar a maior luta da sua vida. Eu tenho fé, muita fé, de que venceremos essa batalha que agora se inicia", iniciou ela em seu relato.

"Hoje sinto ainda mais forte a união dos meus irmãos, que estão se revezando, passando noites em claro no hospital e tendo todo o cuidado sem nem reclamar de cansaço, sinto a força da família e a certeza de que não estamos sozinhos. Porque sozinha, eu sei, eu não teria conseguido enfrentar esse momento", continuou.

Por fim, Sabrina Sato agradeceu o apoio que tem recebido: "Deus está conosco. E eu confio. Maria, passa na frente e abre caminhos de cura e proteção. Jesus, sustenta meu pai com Tua força e envolve-o com Tua luz. Que cada médico e enfermeiro seja instrumento das Tuas mãos. Que a nossa fé seja maior do que o medo. E que o Teu amor, Senhor, guarde a nossa família e nos dê vitória. Amém".

Leia também: Sabrina Sato impressiona com fotos das férias em família: 'Voltando às raízes'

Família de Sabrina Sato - Reprodução / Instagram
Família de Sabrina Sato - Reprodução / Instagram

