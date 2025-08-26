Sabrina Sato atualiza estado de saúde do pai após cirurgia e alerta: 'Façam'

A apresentadora Sabrina Sato usou as redes sociais nesta terça-feira, 26, para atualizar os fãs sobre o estado de saúde de seu pai, Omar Rahal

A apresentadora Sabrina Sato usou as redes sociais nesta terça-feira, 26, para atualizar os fãs sobre o estado de saúde de seu pai, Omar Rahal, que passou por uma cirurgia de grande porte na quarta-feira, 20. Na publicação, ela celebrou a recuperação dele e aproveitou para alertar os internautas sobre a importância de fazer exames e cuidar da saúde.

"Eu quero agradecer de verdade por todas as orações, mensagens e pelo carinho sem fim que a minha família e eu temos recebido. Meu pai está muito bem. Ontem ele teve alta da UTI e já está no quarto. A recuperação está sendo excelente, especialmente depois de uma cirurgia tão complicada. E graças a Deus a cirurgia foi um sucesso", disse ela, que agradeceu toda equipe de saúde pelo cuidado com o seu pai.

Em seguida, alertou :"E eu quero aproveitar também para lembrar vocês da importância de se cuidar, fazer exames de rotina e olhar com atenção para nossa saúde. Foi uma bênção, e a gente conseguiu descobrir tudo a tempo porque meu pai sempre fez exames com frequência. Ele vinha da fazenda, fazia exames e voltava. Então, por favor, gente, cuidem-se e façam exames. Mais uma vez, obrigada pelo carinho", finalizou. O motivo da operação, no entanto, não foi revelado pela família.

O que Sabrina Sato falou sobre a saúde do pai?

Em uma publicação nos stories na última quarta-feira, 20, Sabrina Sato relatou que seu pai estava passando por uma grande cirurgia e fez um desabafo."Meu pai está passando por uma grande cirurgia nesse momento. Tudo aconteceu tão de repente, mas o tempo todo ele tem mostrado a coragem de um verdadeiro guerreiro, pronto para travar a maior luta da sua vida. Eu tenho fé, muita fé, de que venceremos essa batalha que agora se inicia", iniciou ela em seu relato.

E continuou contando que ela e os irmãos estão se revezando no hospital para auxiliarem nos cuidados. "Hoje sinto ainda mais forte a união dos meus irmãos, que estão se revezando, passando noites em claro no hospital e tendo todo o cuidado sem nem reclamar de cansaço, sinto a força da família e a certeza de que não estamos sozinhos. Porque sozinha, eu sei, eu não teria conseguido enfrentar esse momento".

Em seguida, agradeceu o apoio que tem recebido e finalizou: "Deus está conosco. E eu confio. Maria, passa na frente e abre caminhos de cura e proteção. Jesus, sustenta meu pai com Tua força e envolve-o com Tua luz. Que cada médico e enfermeiro seja instrumento das Tuas mãos. Que a nossa fé seja maior do que o medo. E que o Teu amor, Senhor, guarde a nossa família e nos dê vitória. Amém".

Já na quinta-feira, 21, ela publicou um novo relato sobre a saúde do veterano: "Com o coração repleto de amor, agradecemos a toda equipe clínica e cirúrgica, que preparou, cuidou, operou e tem estado com meu pai há uma semana. Desde as 11h30 da manhã de ontem, quando nos despedimos no centro cirúrgico, até sua chegada na UTI às 04h da manhã, a família, amigos, todos em oração e com muita fé que ele e todo time venceria esta jornada cirúrgica", iniciou o texto.

E complementou: "A luta continua, mas a primeira batalha foi vencida. Ele foi muito forte e surpreendeu aos mais otimistas. Agradecemos o carinho de todos que nos inundaram com amor, carinho e compreensão", finalizou, com uma foto que foi tirada antes do procedimento médico.

Storie de Sabrina Sato no Instagram

