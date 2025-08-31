CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Sabrina Sato fala sobre a saúde do pai após segunda cirurgia
Bem-estar e Saúde / Recuperação

Sabrina Sato fala sobre a saúde do pai após segunda cirurgia

Pai de Sabrina Sato está internado em São Paulo e os filhos se revezam para cuidar dele. Saiba qual é a atualização sobre a saúde dele

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 31/08/2025, às 20h34

Sabrina Sato
Sabrina Sato - Foto: Reprodução / Instagram

Pai de Sabrina Sato, Omar Rahal passou por uma nova cirurgia neste final de semana e está em fase de recuperação no hospital. Neste domingo, 31, a filha famosa dele atualizou o quadro de saúde do pai para os fãs na internet.

Em uma foto ao lado da mãe e da irmã, ela contou que a família está se revezando para cuidar do pai no hospital. Inclusive, ela contou que a recuperação dele está indo bem.

“Revezamento de turno. Agora é a minha vez de ir para casa cuidar da minha filha e dos nossos dogs, enquanto a Karina, minha irmã, fica aqui cuidando do nosso pai, que está ótimo e forte. Minha mãe, Kika, também se reveza com a gente… E claro, o Karin, que é o ‘filho preferido para cuidados’ dele (risos). Obrigada a todos vocês pelo carinho, pelas orações e obrigada à minha família, sem vocês eu não seria nada”, afirmou.

Logo depois, a mãe dela, Kika Sato, também falou sobre a internação de Omar. “Domingo juntas. Fizeram massagem, skincare no pai, conversamos muito… Amanhã, Karin volta para o revezamento. Omar está bem e muito assistido pela equipe médica e de enfermeiros maravilhosos. Só agradecer”, escreveu.

Desabafo de Sabrina Sato sobre a saúde do pai

 A apresentadora Sabrina Sato usou as redes sociais no dia 20 de agosto para compartilhar que sua família está passando por uma momento delicado. Em uma publicação nos stories, ela relatou que seu pai, Omar Rahal, está passando por uma grande cirurgia e fez um desabafo.

"Meu pai está passando por uma grande cirurgia nesse momento. Tudo aconteceu tão de repente, mas o tempo todo ele tem mostrado a coragem de um verdadeiro guerreiro, pronto para travar a maior luta da sua vida. Eu tenho fé, muita fé, de que venceremos essa batalha que agora se inicia", iniciou ela em seu relato.

E continuou contando que ela e os irmãos estão se revezando no hospital para auxiliarem nos cuidados. "Hoje sinto ainda mais forte a união dos meus irmãos, que estão se revezando, passando noites em claro no hospital e tendo todo o cuidado sem nem reclamar de cansaço, sinto a força da família e a certeza de que não estamos sozinhos. Porque sozinha, eu sei, eu não teria conseguido enfrentar esse momento".

Em seguida, agradeceu o apoio que tem recebido. "Sou profundamente grata a cada gente de apoio que temos recebido: da nossa família, dos amigos, das pessoas do trabalho, e também dos médicos, enfermeiras e profissionais tão dedicados, que colocam sua missão de cuidar e salvar vidas acima de tudo".

Por fim, declarou: "Deus está conosco. E eu confio. Maria, passa na frente e abre caminhos de cura e proteção. Jesus, sustenta meu pai com Tua força e envolve-o com Tua luz. Que cada médico e enfermeiro seja instrumento das Tuas mãos. Que a nossa fé seja maior do que o medo. E que o Teu amor, Senhor, guarde a nossa família e nos dê vitória. Amém".

Leia tambémApós perdas gestacionais, Sabrina Sato comenta planos de ter mais filhos: 'Decidi'

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

