Médica explica truque usado na alimentação de Preta Gil durante tratamento: 'Corretíssimo'

Preta Gil (1974-2025) faleceu aos 50 anos de idade, após complicações de um câncer no intestino. A estrela estava nos Estados Unidos nos últimos meses para passar por um tratamento experimental contra a doença. Jude Paulla, também conhecida como Ju de Paulla, dividiu com o público uma das últimas fotos tiradas ao lado da cantora. A DJ, que esteve com a filha de Gilberto Gil (83) desde o início de seu tratamento.

Na última quarta-feira, 23, ela relembrou os cuidados com a alimentação de Preta Gil. Jude Paulla ainda mostrou algumas conversas com a amiga, onde sempre perguntava o que ela gostaria de comer. As mensagens, trocadas mostram ela incentivando a alimentação da cantora, mesmo com a falta de apetite típica da quimioterapia.

O que diz a nutróloga?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista à Dra. Camila Ribeiro, médica nutróloga, endocrinologista e infectologista. Alguns pacientes em tratamento oncológico costumam relatar perda de apetite.

"Isso acontece por diversos fatores: os próprios efeitos adversos da quimioterapia e da radioterapia, como náuseas, alterações no paladar, dor ou inflamações na mucosa oral, além de questões emocionais como ansiedade e depressão", declara.

Atitude correta

A amiga de Preta Gil ainda declarou: "E assim a gente ia até encontrar uma solução, mas ficar sem comer não era uma opção!", disse. Jude até revela que colocava whey protein (suplemento alimentar de proteína) sem sabor na comida de Preta para que a refeição ficasse mais nutritiva. A nutróloga Camila Ribeiro avalia esta atitude e explica a importância da alimentação.

"Corretíssimo. Durante o tratamento, o corpo do paciente precisa de energia e nutrientes para se manter forte, responder melhor às terapias e evitar perda de peso e massa muscular. Ficar sem comer por longos períodos pode levar à desnutrição, o que impacta diretamente na eficácia do tratamento e na recuperação. Mesmo nos dias difíceis, é importante tentar manter uma alimentação mínima, ainda que fracionada ao longo do dia", afirma.

Quais os cuidados?

Os cuidados com a alimentação de pacientes oncológicos devem ser individualizados, mas de forma geral, é importante:

Fracionar as refeições em pequenas porções ao longo do dia;

Garantir ingestão adequada de proteínas e calorias;

Manter boa hidratação;

Evitar alimentos de risco microbiológico (crus ou mal higienizados);

Respeitar as preferências e limitações do paladar do paciente;

Contar com o apoio de uma equipe multidisciplinar (nutricionista, oncologista e psicólogo) para ajustar a alimentação às fases do tratamento.

"A alimentação pode se tornar um verdadeiro desafio nesse período, mas também é uma ferramenta poderosa de cuidado, afeto e recuperação", finaliza a nutróloga ao analisar casos parecidos com da cantora Preta Gil.

