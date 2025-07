Médico alerta para os sinais do câncer de Preta Gil: 'Um dos mais comuns no Brasil'

Preta Gil faleceu no último domingo, 20, aos 50 anos. A cantora estava em tratamento nos Estados Unidos contra um câncer

A cantora Preta Gil faleceu no último domingo, 20, aos 50 anos de idade. Ela lutou pelos últimos dois anos contra as complicações de um câncer no intestino , também chamada de câncer de cólon ou colorretal. A estrela estava nos Estados Unidos nos últimos meses para passar por um tratamento experimental contra a doença depois de esgotar suas possibilidades no Brasil.

O que diz o médico oncologista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista e especialista em Oncologia Clínica pelo Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. O especialista explica.

"O câncer de intestino, também chamado de câncer colorretal, surge na parte final do sistema digestivo: no cólon (intestino grosso) ou no reto. Ele é hoje um dos tumores mais comuns no Brasil e no mundo. A morte de Preta Gil, vítima de um câncer de intestino, traz à tona uma doença que infelizmente ainda é cercada de silêncio e desinformação", declara.

Saiba mais sobre os sinais e a importância do diagnóstico precoce

Na maioria das vezes, a doença começa de forma silenciosa. Pequenas lesões chamadas pólipos se formam na parede interna do intestino. Elas são benignas no início, mas podem se transformar em tumores malignos com o passar dos anos.

"Por isso, a prevenção passa obrigatoriamente por um exame chamado colonoscopia, que permite visualizar e remover esses pólipos antes que evoluam para câncer", explica. O Dr. Jorge chama atenção para a importância de detectar precocemente: "O que muitas pessoas ainda não sabem é que, apesar da gravidade, trata-se de um dos tipos de câncer mais preveníveis quando identificado precocemente", diz.

Dados que chamam a atenção

Segundo dados do INCA (Instituto Nacional de Câncer), sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de cólon e reto ocupam a terceira posição entre os tipos de câncer mais frequentes no Brasil. Por isso, o Dr. Jorge afirma.

"Quando descoberto no início, o câncer de intestino tem tratamento. E tem cura. A cantora Preta Gil enfrentou essa doença com coragem, dignidade e muita lucidez. Foi pública, verdadeira, inspiradora", finaliza o médico oncologista.

