Médica explica os sintomas da doença do filho de Marília Mendonça: 'Podem ser confundidos'

Desde os dois anos de idade, o filho da cantora Marília Mendonça convive com uma doença crônica; saiba mais sobre os sintomas em crianças

Nos últimos dias, Léo Dias Mendonça Huff (5) apareceu com um sensor para monitorar sua glicose e chamou a atenção dos internautas. O filho de Marília Mendonça (1995-2021) e Murilo Huff (29) foi diagnosticado com diabetes tipo 1. Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Renata Castro, médica pediatra, explica o caso.

Para controlar a doença, o pequeno lida com uma rotina regrada de muitos cuidados, com sensor de glicose e alimentação saudável. O portal G1 divulgou que o filho de Marília Mendonça convive com a diabetes tipo 1 desde os dois anos de idade.

O que diz a especialista?

Diabetes do tipo 1 é uma doença crônica em que o sistema imunológico ataca e destrói as células do pâncreas que produzem insulina. A Dra. Renata Castro, médica pediatra e neonatologista com graduação e residência médica na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, explica.

"É uma doença autoimune onde o sistema imunológico acaba atacando as células beta do pâncreas, que são as responsáveis pela produção da insulina. A insulina é o hormônio que regula ali a glicose no sangue", afirma.

Quais os sintomas?

Renata Castro alerta para os sintomas da doença:"O diagnóstico da diabetes do tipo 1 em crianças pode ser desafiador, porque os sintomas podem não ser tão específicos e às vezes eles podem ser confundidos com outras doenças, da infância", confessa a pediatra.

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Diabetes , o diabetes do tipo 1 concentra entre 5 e 10% do total de pessoas com a doença. Diante deste cenário, a Dra. Renata Castro chama atenção para o diagnóstico.

"O diabete tipo 1 não é causado por fatores emocionais e também não é causado por estilo de vida. Mas, eventos estressantes podem sim atuar como um desencadeador num organismo que já tenha aquela predisposição", finaliza a pediatra.

