Médico chama atenção para doença de José Loreto: 'Destrói as células do pâncreas'

José Loreto revelou que convive com uma doença desde a adolescência; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Henrique Carrascosi explica

José Loreto (40) tornou público que convive com a diabetes tipo 1 . Ele revelou que descobriu o diagnóstico na adolescência, por volta dos 15 anos. Hoje, a doença está controlada e o ator afirmou ter bastante atenção com sua saúde. Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Henrique Carrascosi, médico nefrologista, que explica o quadro.

No ano de 2018, o ator mencionou sentir a necessidade de falar sobre a diabetes tipo 1: "Acho importante falar isso para jovens saberem que não estão sozinhos", afirma em entrevista ao Gshow. Loreto garantiu que sua rotina inclui: se alimentar bem, exercitar, monitorar as taxas de glicose com teste ou sensor na pele e tomar a insulina, hormônio para o controle.

O que diz o especialista?

Segundo o Dr. Henrique Carrascosi, médico nefrologista e coordenador assistencialista da enfermaria de clínica médica do Hospital de Ensino da Santa Casa de Araraquara, a diabetes do tipo 1 é uma doença crônica em que o sistema imunológico ataca e destrói as células do pâncreas que produzem insulina.

"Ela é uma doença autoimune, o corpo produz anticorpos contra o pâncreas, destrói as células do pâncreas que produzem a insulina e aí você não tem a produção da insulina. A maioria desses pacientes, quando fazem o diagnóstico é comum na adolescência, realmente, a maioria faz o diagnóstico antes dos trinta anos", afirma.

Existe diferença

O Dr. Henrique Carrascosi aponta que existem dois tipos da diabetes, onde o tipo 1 é uma doença autoimune e o sistema imunológico ataca as células produtoras de insulina no pâncreas. Já o tipo 2 é resultado da resistência à insulina e/ou deficiência na sua produção.

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Diabetes , o diabetes do tipo 1 concentra entre 5 e 10% do total de pessoas com a doença. O Dr. Henrique chama atenção para os sintomas mais comuns do tipo 1 deste diagnóstico e o tratamento.

Aumento da fome;

Aumento do volume da urina;

Perda de peso;

Sudorese;

Mal-estar;

Aumento da sede;

"No diabético tipo 1, como ele já não tem insulina, há uma destruição das células produtoras de insulina. Esse paciente já tem que começar com insulina. Então, são crianças adolescentes que já começam usando insulina. O diagnóstico ele é feito com exames complementares", finaliza o nefrologista.

