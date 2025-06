Entenda o que pode ter provocado diabetes no filho de Marília Mendonça e Murilo Huff

Na última semana, uma imagem de Léo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, usando um sensor para monitorar sua glicose, chamou a atenção nas redes

Na última semana, uma foto de Léo Dias Mendonça Huff (5) com um sensor para monitorar sua glicose chamou a atenção dos internautas. O filho de Marília Mendonça (1995-2021) e Murilo Huff (29) foi diagnosticado com diabetes tipo 1 cerca de três meses após perder sua mãe, que morreu em um acidente aéreo em 2021. Convivendo com a doença desde os dois anos, a criança segue com uma rotina regrada de cuidados, incluindo alimentação saudável.

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruna Yamada explica que o diagnóstico do filho de Marília Mendonça e Murilo Huff é de uma condição autoimune. "Ou seja, o corpo passa a atacar as células do pâncreas que produzem insulina — o hormônio responsável por regular os níveis de açúcar no sangue", destaca.

"Ainda não existe uma única causa conhecida, mas há alguns fatores que podem contribuir: genética, infecções virais, alterações imunológicas e, em alguns casos, traumas emocionais muito intensos. É claro que não dá para afirmar com certeza o que levou ao diagnóstico no caso do Léo, mas não podemos ignorar o contexto. A perda da mãe, Marília, foi uma situação extremamente dolorosa e que certamente deixou marcas profundas", diz.

"O luto e o estresse emocional intenso podem agir como gatilhos em organismos mais suscetíveis — especialmente em crianças pequenas, que ainda estão desenvolvendo seus sistemas imunológicos e emocionais. Apesar de ser uma condição que exige atenção diária, o diabetes tipo 1 pode ser perfeitamente controlado com insulina, alimentação equilibrada, acompanhamento médico e nutricional além do apoio emocional", acrescenta.

O nutricionista ainda esclarece que o diagnóstico de diabetes em crianças pequenas é comum: "O diabetes tipo 1 pode surgir em qualquer fase da vida, mas existem duas faixas etárias em que ele é mais frequentemente identificado: Entre 4 e 7 anos – como é o caso do Léo e entre 10 e 14 anos, que coincide com o início da puberdade".

"Esses dois períodos são considerados 'janelas críticas' porque o sistema imunológico está passando por várias adaptações e, em algumas crianças com predisposição genética, esse desequilíbrio pode favorecer o desenvolvimento de doenças autoimunes como o diabetes tipo 1. Ou seja: embora o diagnóstico aos 5 anos comova por ser uma idade muito precoce, não é raro. E o mais importante é que, quanto antes for feito o diagnóstico, melhor é o controle da condição e menor o risco de complicações a curto e longo prazo", conclui.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Araújo (@ocristianoaraujo)

Leia também: Como funciona a guarda do filho de Marília Mendonça? Leo de 4 anos tem rotina atípica