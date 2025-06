Médico fala sobre sensor implantado em filho de Marília Mendonça: 'Controle da doença'

Léo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, está usando um sensor para monitorar sua glicose após ser diagnosticado com diabetes tipo 1

Nesta semana, um registro de Léo (5) ao lado de sua babá chamou a atenção dos internautas. Na imagem, o filho de Marília Mendonça (1995-2021) e Murilo Huff (29) aparece usando um sensor para monitorar sua glicose. A criança foi diagnosticada com diabetes tipo 1 após perder sua mãe, que morreu em um acidente aéreo em 2021.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Neto Borghi explica que o sensor para monitoramento de glicose, também chamado de sensor de glicose contínuo (CGM – Continuous Glucose Monitor), é um dispositivo pequeno aplicado sob a pele, geralmente no braço ou abdômen, que mede continuamente os níveis de glicose no líquido intersticial (o fluido entre as células).

"Ele transmite essas informações em tempo real para um aplicativo no celular ou receptor, permitindo o acompanhamento contínuo das variações de glicemia ao longo do dia, inclusive durante o sono e após as refeições. Isso melhora muito o controle da doença, ajudando a evitar tanto picos de glicose quanto quedas acentuadas", diz.

O nutrólogo esclarece que o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune em que o sistema imunológico destrói as células beta do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina. "Sem insulina, a glicose não consegue entrar nas células para ser utilizada como energia, permanecendo elevada no sangue. Ao contrário do diabetes tipo 2, ele não está relacionado ao estilo de vida ou obesidade. Costuma se manifestar na infância ou adolescência, mas pode surgir em qualquer idade. O tratamento envolve o uso diário de insulina e monitoramento constante da glicemia", acrescenta.

"O diabetes tipo 1 pode ser diagnosticado em qualquer idade, inclusive em bebês. Já existem casos documentados em crianças com menos de dois anos", aponta. O especialista ainda diz que é fundamental estar atento aos sinais clássicos da doença. A seguir, saiba quais são:

Sede excessiva;

Urina frequente;

Perda de peso inexplicada;

Fadiga;

Irritabilidade;

Infecções de repetição

À CARAS Brasil, Dr. Neto Borghi fala que os benefícios do sensor são inúmeros, como o monitoramento contínuo da glicose, ação antes de uma hipoglicemia ou hiperglicemia, reduz a necessidade de picadas no dedo, melhora o controle glicêmico geral e aumenta a segurança da criança, especialmente durante o sono ou em atividades físicas.

Apesar disso, há alguns fatores contrários, como o custo elevado com acesso limitado na rede pública, pode causar irritação ou desconforto no local de aplicação, pode gerar ansiedade em pais ou cuidadores por excesso de dados e diferenças pontuais entre o valor medido no sensor e na glicemia capilar, especialmente em momentos de rápida variação.

"Na suspeita, exames laboratoriais como glicemia de jejum, hemoglobina glicada e dosagem de autoanticorpos ajudam no diagnóstico. Se confirmado o diagnóstico, as principais recomendações incluem: controle glicêmico intensivo, com aplicações diárias de insulina ou bomba de infusão; acompanhamento nutricional especializado, com foco no controle da carga; prática de atividade física, com orientação para evitar crises de hipoglicemia; educação em diabetes para pais e cuidadores, com foco na autonomia da criança e no uso correto dos dispositivos; acompanhamento multiprofissional, com endocrinologista pediátrico, nutrólogo, nutricionista e apoio psicológico, se necessário", finaliza.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dulce Maria (@dulcemaria)

Leia também: Murilo Huff fala sobre vida com filho de Marília Mendonça: 'Influência em tudo'