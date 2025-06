Médica entrega sobre emagrecimento após relato de Duda Reis: 'Toda a diferença'

Duda Reis deu detalhes do processo de emagrecimento após o nascimento da filha. A influenciadora revelou que ganhou quase 30 quilos na gestação

No último domingo, a modelo e influenciadora digital Duda Reis (24) surpreendeu os seguidores ao fazer um relato sobre seu processo de emagrecimento pós-parto. Ela deu à luz em janeiro, a pequena Aurora e confessou que ganhou 27 quilos durante a gestação. Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Camila Ribeiro, médica nutróloga, endocrinologista e infectologista.

A influenciadora digital revelou que iniciou seu processo de emagrecimento e está impressionada com os resultados: "Meu percentual de gordura foi baixando. Há dois meses eu estava com 32% de gordura. Depois de 60 dias com exercício físico estou com 19%", disse.

O que diz a especialista?

Segundo a Dra. Camila Ribeiro, nutróloga, endocrinologista e infectologista, especializada pela ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia), é importante reforçar que dietas restritas não são indicadas para mulheres que acabaram de dar à luz.

"O ideal é uma alimentação equilibrada, com comida de verdade: frutas, legumes, proteínas magras e grãos integrais. Mudanças simples, consistentes e com orientação certa fazem toda a diferença", afirma a especialista.

Alimentos que devem ser evitados

A endocrinologista informa que o processo de emagrecimento para uma mulher exige cuidados. Por isso, alguns alimentos como ultraprocessados e com excesso de açúcar devem ser evitados. Abaixo, ela lista quais são os mais recomendados:

Naturais e ricos em nutrientes;

Frutas;

Legumes;

Verduras;

Grãos integrais;

Oleaginosas (como castanhas e nozes);

Ovos;

Carnes magras;

Leguminosas (feijão, lentilha, grão-de-bico) fornecem energia e nutrientes sem prejudicar a amamentação;

Cada mulher tem o seu tempo!

É comum que muitas mulheres ganhem peso durante a gestação, porém, conforme orientações do Institute of Medicine (IOM-2009) existe uma faixa de ganho recomendada por trimestre. Esse valor é determinado de acordo com a situação nutricional inicial da gestante.

Muitas mulheres, após a gestação e recuperação do parto, começam a buscar maneiras para retornar com o peso antes da gravidez. A Dra. Camila Ribeiro avalia que cada caso é individual e é necessário um acompanhamento com um médico especialista.

"Minha orientação principal é: respeitar seu tempo. O corpo acabou de passar por um processo profundo de transformação. O ideal é buscar acompanhamento profissional com nutricionista e médico, que vão orientar de forma individualizada". Priorize o sono (na medida do possível), mantenha-se ativa com caminhadas leves, cuide da alimentação e evite comparações. Cada mulher tem seu ritmo. O mais importante é cuidar da saúde física e emocional – o emagrecimento saudável vem como consequência", finaliza a especialista ao analisar o caso da influenciadora.

