Duda Reis faz linda declaração para a filha Aurora: 'Me transformou'

Em suas redes sociais, Duda Reis reuniu diversos momentos especiais ao lado da filha Aurora e se declarou para a pequena de dois meses

Em suas redes sociais, Duda Reis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. A digital influencer está radiante com a filha Aurora, de apenas dois meses, fruto do seu casamento com Eduardo Nunes.

Nesta sexta-feira, 28, a famosa reuniu alguns momentos especiais com a herdeira e fez uma linda declaração.

"Filha, até hoje a mamãe não consegue acreditar que foi abençoada com você. Quando você nasceu, nasceu uma galáxia inteira dentro de mim e ser sua mãe é como diariamente descobrir a existência de novas galáxias. Você me transformou para muito melhor e falar de você se torna algo cada vez mais difícil porque o amor é um sentimento pequeno perto do que eu sinto por você, Aurora (ele não chega nem perto da totalidade do que de fato é). Saiba sempre, minha amada filha, que a sua mamãe será para sempre seu refúgio, sua melhor amiga e sua maior protetora", começou ela.

Em seguida, Duda revelou tudo o que sonha em viver com a filha. "Mal vejo a hora de te contar histórias, de assistir todos os filmes da Disney com você, de cantar as músicas mais lindas de todos os tempos, de comemorar todas as datas comemorativas que um ano tem com toda a sua magia e mal vejo a hora de tornar não só a sua infância, mas a sua vida inteiramente mágica. A vida pode ser mágica, afinal, a minha se tornou muito mais depois que você chegou. Eu te amo muito, com amor. Mamãe", escreveu ela, finalizando com um emoji de coração.

Mesversário

A atriz e digital influencer Duda Reis deixou os fãs encantados ao mostrar como foi a comemoração antecipada do mesversário de sua filha, Aurora. A pequena, fruto do casamento com o cabeleleiro Eduardo Nunes, completa dois meses no próximo dia 2.

Para celebrar a data especial, a pequena ganhou uma festa inspirada na princesa Ariel, do famoso desenho A Pequena Sereia, da Disney. A festa teve uma decoração inspirada no fundo do mar, com elementos em tons de verde, azul, rosa e lilás. O destaque da mesa foi o bolo, que reproduzia um castelo de areia, e as louças de porcelana, todas personalizadas para a ocasião.

Já a aniversariante vestiu um look verde com detalhes lilás e posou ao lado de um número 2 feito de flores. "Ontem foi dia de comemorar o mêsversário da Aurora aqui em São Paulo (dia 2 estaremos na praia) foi muito gostoso, poder proporcionar para a minha princesa esses momentos é algo único! Mamãe e papai te amam muito, filha".

