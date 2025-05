Especialista comenta declaração de Duda Reis sobre amamentação com fórmula: 'Isso não significa’

Em entrevista à CARAS Brasil, a fisioterapeuta Alessandra de Paula, especialista em aleitamento materno, comenta afirmação de Duda Reis sobre amamentação

A modelo e influenciadora digital Duda Reis (23) fez um desabafo sobre o período da amamentação de sua primeira filha, a pequena Aurora, de 4 meses. Ela revelou, por meio de um vídeo publicado no TikTok, que não estava mais amamentando a herdeira e que a experiência foi “dolorida e “traumática”. A famosa também afirmou que a menina estava tomando fórmula artificial e que, segundo ela, é “mais pesada” e o bebê dorme mais. Mas de onde vem essa teoria?

Em entrevista à CARAS Brasil, a fisioterapeuta Alessandra de Paula, especialista em aleitamento materno e cuidados com recém nascidos, diz que essa crença provavelmente surgiu da observação de que alguns bebês realmente dormem por mais tempo após uma mamadeira de fórmula. “Mas isso não significa que a fórmula seja mais nutritiva ou ‘forte’. Na verdade, esse sono prolongado pode estar mais relacionado à digestão mais lenta da fórmula do que a um suposto efeito calmante ou saciedade maior”, ressalta.

Segundo Alessandra, o leite materno é mais facilmente digerido porque é feito sob medida para o bebê. “Já a fórmula, por ser à base de leite de vaca modificado, exige mais do sistema digestivo imaturo do recém-nascido. Esse processo mais lento pode causar uma sensação de estômago cheio por mais tempo, o que, em alguns casos, prolonga o sono. Mas não é um sono mais saudável ou reparador”, informa.

“O leite materno é constantemente adaptado ao bebê. Sua composição muda ao longo do dia e até durante uma mesma mamada. E mais, ele possui anticorpos, enzimas e fatores de crescimento que nenhuma fórmula consegue replicar completamente”, emenda a fisioterapeuta. “Além disso, o aleitamento materno está ligado a uma melhor qualidade do sono a longo prazo. Estudos apontam que bebês amamentados no peito desenvolvem padrões de sono mais naturais e têm menor risco de desenvolver distúrbios do sono no futuro”, completa.

Ainda de acordo com a especialista, o sono do bebê é fragmentado por natureza, isso é esperado, normal e saudável. “Acordar para mamar durante a noite não significa que o bebê esteja com fome ou que o leite materno não o sustente. Muitas vezes, esses despertares fazem parte do desenvolvimento neurológico e emocional da criança”, fala.

Prolongar artificialmente o sono por meio de fórmulas ou engrossantes pode parecer uma solução prática, mas pode trazer efeitos adversos, alerta Alessandra. “Não é incomum vermos casos de constipação, refluxo ou excesso de peso em bebês que recebem fórmula com a intenção de fazê-los dormir melhor”, acrescenta a especialista.

“Claro, há situações em que a fórmula é necessária, e ela é uma ferramenta importante quando usada com orientação profissional. Mas é essencial que as famílias façam escolhas informadas, sem se basear em mitos ou pressões culturais”, conclui Alessandra de Paula.

