MC Livinho fala sobre tratamento após perfurar o pulmão em acidente de moto: 'Aplico'

O cantor MC Livinho atualizou os fãs sobre sua recuperação após o acidente de moto que sofreu em 29 de julho. O artista, que foi levado ao hospital após colidir com um carro, recebeu o diagnóstico de uma fratura com necessidade de sutura (FCC) no dedo da mão esquerda e uma perfuração no pulmão, e ficou em observação na UTI por cerca de 24 horas.

Em entevista ao portal GShow, ele contou detalhes de seu diagnóstico. "O que tive foi uma perfuração no pulmão, com traumas e mais hematomas. Ainda tive uma hemorragia interna. O médico me falou que já viu pacientes com o mesmo estado clínico que o meu, com a mesma estrutura de corpo, e que faleceram. O pior já passou e Deus está comigo. Agora, neste momento, estou me recuperando", pontuou.

Tratamento

Em seguida, contou que está realizando um tratamento para se recuperar da perfuração no pulmão. "Aplico um laser por fora do corpo, na região do pulmão, para ir cicatrizando a perfuração. Sigo fazendo fisioterapia e todo protocolo, com tudo certinho para não ocasionar nenhuma fissura, nem aumentar a que tenho. Tenho feito exames e acompanhado a progressão do tratamento", detalhou.

Cerca de um mês após o acidente, ele ainda sente incômodo ao fazer movimentos bruscos. "Quando isso acontece, sinto dor. Vou te dizer que até hoje, quando respiro, ainda sinto dor no local. Aquela coisa de puxar o ar, como se estivesse respirando de verdade, e vem a dor. Estou em recuperação e muito cauteloso com tudo", falou.

O que aconteceu com MC Livinho?

Logo após o acidente, ele fez um post nas redes sociais e explicou o que aconteceu."Estava indo cumprir um compromisso hoje. Por falta de prudência de um motorista no trânsito, fui derrubado. Depois, ele me ajudou. Deitei na calçada e comecei a cuspir sangue. Chegou o bombeiro, prestaram socorro, chegou a ambulância e me trouxe para o hospital. Fiz tomografia, radiografia, e me subiram para a UTI. Estou em estado de observação. Eu perfurei o pulmão. Mas sabe o que eu tiro disso? Uma lição, um aprendizado… Que Deus é mil grau. Olha a oportunidade que ele está dando para eu viver, mano. Vou cuidar do meu filho, da minha família", disse ele.

E completou: "O mais preocupante foi na hora que eu cheguei aqui. Eu olhei para o teto da ambulância e comecei a ver aquela luz ficar muito forte, minha voz escurecendo, minha pressão baixando, calafrio subindo, o frio me dominando de um jeito. E eu comecei a me despedir. Falei: ‘Estou partindo. Deus abençoe, amo vocês, me perdoem’. Eu tive uma conversa com Deus, mas não era o meu momento, mas eu pensei que era. Eu achei que tinha tido uma hemorragia interna que não teria como fazer mais nada e graças a Deus estou na sala de UTI em observação".

