Internado na UTI, MC Livinho atualiza sobre sua recuperação após acidente

O cantor MC Livinho segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital em São Paulo após sofrer um acidente de moto. Para mostrar como está sua recuperação, ele publicou um vídeo nas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 30, realizando uma sessão de fisioterapia.

Nas imagens compartilhadas, ele recebe o auxílio de recebe o auxílio de um profissional da saúde para caminhar. "Hora da fisio! Bom dia", ele escreveu. Segundo informações do portal GShow, o artista vai passar por uma nova bateria de exames para ver como foi a evolução do seu quadro nas últimas 24 horas.

Storie de MC Livinho no Instagram

O que aconteceu com MC Livinho?

Nesta terça-feira (29), o artista revelou que sofreu um acidente de moto após colidir com um carro na rua. Ele foi levado ao hospital depois de começar a cuspir sangue. Depois dos exames, ele foi diagnosticado com uma perfuração no pulmão e está em observação na UTI. Nas redes sociais, ele mostrou as fotos do pós-acidente e agradeceu por estar vivo.

"Estava indo cumprir um compromisso hoje. Por falta de prudência de um motorista no trânsito, fui derrubado. Depois, ele me ajudou. Deitei na calçada e comecei a cuspir sangue. Chegou o bombeiro, prestaram socorro, chegou a ambulância e me trouxe para o hospital. Fiz tomografia, radiografia, e me subiram para a UTI. Estou em estado de observação. Eu perfurei o pulmão. Mas sabe o que eu tiro disso? Uma lição, um aprendizado… Que Deus é mil grau. Olha a oportunidade que ele está dando para eu viver, mano. Vou cuidar do meu filho, da minha família", disse ele.

E completou: "O mais preocupante foi na hora que eu cheguei aqui. Eu olhei para o teto da ambulância e comecei a ver aquela luz ficar muito forte, minha voz escurecendo, minha pressão baixando, calafrio subindo, o frio me dominando de um jeito. E eu comecei a me despedir. Falei: ‘Estou partindo. Deus abençoe, amo vocês, me perdoem’. Eu tive uma conversa com Deus, mas não era o meu momento, mas eu pensei que era. Eu achei que tinha tido uma hemorragia interna que não teria como fazer mais nada e graças a Deus estou na sala de UTI em observação".

