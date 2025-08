Médico alerta sobre alta hospitalar de MC Livinho com perfuração no pulmão: 'Não foram tão graves'

Na última quinta-feira, 31, MC Livinho recebeu alta hospitalar após ser internado com perfuração no pulmão em decorrência de um acidente de trânsito

Na última quinta-feira, 31, MC Livinho (30) confirmou em suas redes sociais que recebeu alta hospitalar. Dois dias antes, o cantor foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após sofrer um acidente de moto que causou uma perfuração em seu pulmão. Em seu perfil do Instagram, ele contou que estava liberado para voltar para sua casa.

"Recebi alta, minhas vidas, pega a visão! Recebi alta hoje, estou indo para casa, e o que eu tenho a dizer é que é uma vida nova, Deus me deu uma nova oportunidade para escrever algo novo na minha vida. Estou indo embora e quero agradecer as orações de todos os fãs, todo mundo que se preocupou, minha família, a equipe médica aqui do hospital", afirmou.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Carlos Cedano explica que a perfuração de pulmão em um acidente pode ter diversos graus de gravidade. "Mas por si só já inspira cuidados e no mínimo deve ficar de observação", destaca.

"Pode haver pneumotórax (uma condição em que a pleura, membrana que envolve o pulmão, se rompe e o pulmão retrai e forma-se um espaço morto com ar em volta do pulmão), hemotórax (acúmulo de sangue ao redor do pulmão) ou uma contusão ou perfuração do próprio tecido pulmonar", acrescenta.

O ortopedista reforça que, dependendo do tipo e grau de acometimento, pode ser algo simples, sendo necessário apenas repouso: "Ou pode mesmo haver insuficiência respiratória com necessidade de intubação e/ou drenagem de tórax e, nos casos mais graves, o paciente pode vir a óbito".

"Aparentemente, no caso de MC Livinho, as lesões não foram tão graves e espera-se uma boa recuperação apesar do grande susto, mas ele terá que fazer repouso por algumas semanas e acompanhamento do quadro para ver se a evolução do mesmo está sendo favorável", finaliza sobre o caso do cantor.

