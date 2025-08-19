CARAS Brasil
  Leci Brandão está internada em São Paulo; saiba qual é o quadro de saúde
Bem-estar e Saúde / Tratamento

Leci Brandão está internada em São Paulo; saiba qual é o quadro de saúde

A cantora e deputada Leci Brandão está internada há quatro dias. A notícia foi compartilhada por sua equipe por meio de uma nota nas redes sociais

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 19/08/2025, às 09h01

Leci Brandão
Leci Brandão - Foto: Reprodução/Instagram

A cantora e deputada estadual Leci Brandão está internada há quatro dias tratando uma síndrome gripal. Sua equipe informou, em nota publicada nas redes sociais nesta segunda-feira, 18, que o estado de saúde da artista é "estável e consciente".

"De acordo com o Boletim Médico do Hospital Samaritano Paulista (Rede Américas), divulgado hoje, 18 de agosto, às 12h, a cantora Leci Brandão, internada na unidade desde o dia 15 de agosto em decorrência de uma síndrome gripal, responde bem ao tratamento, segue estável e consciente. Ela é atendida pela equipe assistencial do Hospital Samaritano Paulista, que reforça seu compromisso com um cuidado integral e acolhedor", informaram.

Devido a internação, a artista precisou cancelar sua participação no evento realizado no último sábado, 16, no Centro do Rio de Janeiro. "Informamos que devido a um imprevisto relacionado à saúde da nossa querida artista, precisamos cancelar a apresentação no evento Divino Maravilhoso. Por motivos de força maior, o descanso é necessário para que ela se recupere plenamente", publicou a equipe da cantora no fim de semana.

Nos comentários, fãs desejaram melhoras. "Cuidem bem da nossa Diva Leci, que nós estamos aguardando o seu breve retorno aos palcos", pediu uma. "Força, nossa amada Leci! Fique bem", desejou outra. "Que sua recuperação seja plena e breve", desejou uma terceira pessoa. 

Outra internação

Em abril deste ano, Leci Brandão interrompeu uma apresentação em São Paulo após sentir um mal-estar no palco. A artista, de 80 anos, foi socorrida pela produção, que imediatamente a retirou do local. Ela recebeu atendimento médico e foi encaminhada a um hospital para realizar uma bateria de exames. De acordo com o boletim médico divulgado por sua equipe, ela sofreu um pico de pressão e um consequente mal súbito. Após se recuperar, ela recebeu alta.

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Leci Brandão

