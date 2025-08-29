CARAS Brasil
Jornalista da Globo fala sobre tratamento do filho, de 4 anos, contra o câncer

A jornalista Mara Pinheiro, âncora do 'MG 2', atualizou o quadro de saúde do filho, Hércules, diagnosticado com leucemia

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 29/08/2025, às 09h06

A jornalista Mara Pinheiro, da TV Globo de Minas Gerais, usou as redes sociais na noite de quinta-feira, 28, para compartilhar com o público uma atualização sobre o quadro de saúde do filho, Hércules. O pequeno, de apenas 4 anos de idade, está em tratamento contra leucemia, descoberta em junho.

Em seu perfil oficial, Mara contou que o herdeiro está bem e, em breve, ele iniciará uma nova etapa do tratamento. "Juninho está bem, graças a Deus! Na semana que vem iniciamos a terceira fase do tratamento e vai dar tudo certo também. Eu sei!", escreveu a comunicadora.

Recentemente, a âncora do 'MG 2', que está afastada do telejornal desde a descoberta do câncer do filho, publicou uma sequência de fotos de Hércules registradas no hospital e contou que o menino precisou raspar o cabelo após os fios começarem a cair.

Mara Pinheiro também mencionou que, apesar de saber que este momento chegaria, é inevitável não sentir impacto e emoção. "Enquanto os cachinhos que tanto amo estavam intactos, continuei cuidando, arrumando e aproveitando todas as oportunidades pra afundar meu rosto nas mechas perfumadas que só o cabelo de um filho tem", iniciou ela.

"Aí, um dia a gente acorda e naquele cafuné de todas as manhãs, os dedos voltam com os cachos. O coração acelera e as lágrimas são inevitáveis. A gente disfarça, claro! Quem já passou por esse momento sabe o impacto que ele tem. Agora mudamos de fase. A doença está escancarada na pele e no espelho", desabafou a jornalista.

A descoberta do câncer do filho de Mara Pinheiro

Em junho deste ano, Mara Pinheiro revelou em seu perfil oficial que o filho foi diagnosticado com leucemia. A doença de Hércules, de apenas 4 anos, foi descoberta após o menino realizar exames de rotina.

A âncora do 'MG 2' contou que a notícia pegou todos de surpresa, uma vez que o pequeno não apresentava nenhum sintoma. De acordo com informações do Ministério da Saúde, a leucemia é uma doença que acomete o sangue e se inicia nas células-tronco da medula óssea.

"Essa criança assintomática, ativa, que come bem, pratica esportes e é extremamente alegre, feliz e carismático, foi diagnosticada com leucemia", relatou a jornalista. Em seguida, Mara Pinheiro explicou que o filho iniciou o tratamento com quimioterapia imediatamente após a descoberta da doença.

Leia também: Jornalista da Globo revela diagnóstico do filho e médica explica: 'O câncer mais comum na infância'

