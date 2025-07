Jornalista da Globo fala sobre fé em tratamento do filho contra leucemia

Filho da jornalista Mara Pinheiro, âncora do 'MG 2', o pequeno Hércules foi diagnosticado com leucemia aos 4 anos de idade

Mara Pinheiro, jornalista da TV Globo de Minas Gerais, usou as redes sociais na quarta-feira, 9, para compartilhar com o público uma breve atualização sobre a saúde do filho, Hércules, de 4 anos. Em junho deste ano, a comunicadora revelou ao público que o pequeno foi diagnosticado com leucemia.

Em seu perfil oficial, Mara publicou uma sequência de fotos registradas no hospital. Em seu relato, a apresentadora contou que o herdeiro, que iniciou o tratamento assim que a doença foi descoberta, não perdeu o carisma apesar do momento delicado.

"Tá vendo tudo isso? É uma pequena parte do nosso ‘intensivão’ de vida! E vocês sabem, a prova dificílima - diga-se de passagem - foi surpresa. Não tinha como a gente se preparar antes, mas acreditem, estamos nos saindo bem. Há pouco mais de um mês experimentamos todo tipo de sentimento: incredulidade, medo, uma tristeza profunda…", iniciou Mara Pinheiro na legenda.

Em seguida, a jornalista agradeceu o carinho e apoio que a família tem recebido desde que o diagnóstico de Hércules se tornou público. " Ao mesmo tempo em que tentávamos administrar o caos na alma e entender cada detalhe do tratamento, nos deparamos com as mais lindas manifestações de afeto e incentivo à nossa família ", declarou ela.

"Agora é daqui pra frente. No carrossel trouxe alguns registros. O nosso menino continua esbanjando carisma. Desconheço paciente mais animado! Já chega no consultório da Luiza Paixão e vai logo pedindo lápis e papel pra desenhar", continuou Mara Pinheiro, ressaltando a força e coragem do pequeno.

"Tem a clínica que virou nossa segunda casa e onde diariamente vamos pra vencer essa batalha. É lá também onde tenho conhecido as histórias de tantas outras crianças e famílias que assim como nós, estão na luta contra o câncer. E por falar em fé, li uma frase no perfil Valorizar a Vida (Duda Dornela) que não me sai da cabeça: ‘ A fé te sustenta, onde a lógica não alcança’. A Duda venceu a leucemia. A nossa vez de tocar o sino, também vai chegar! Eu sei", finalizou a âncora do ‘MG 2’.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mara Pinheiro (@marapinheiro)

A descoberta do câncer do filho de Mara Pinheiro

Em junho deste ano, Mara Pinheiro revelou em seu perfil oficial que o filho foi diagnosticado com leucemia. A doença de Hércules, de apenas 4 anos, foi descoberta após o menino realizar exames de rotina.

A âncora do 'MG 2' contou que a notícia pegou todos de surpresa, uma vez que o pequeno não apresentava nenhum sintoma. De acordo com informações do Ministério da Saúde, a leucemia é uma doença que acomete o sangue e se inicia nas células-tronco da medula óssea.

" Essa criança assintomática, ativa, que come bem, pratica esportes e é extremamente alegre, feliz e carismático, foi diagnosticada com leucemia ", iniciou a jornalista. Em seguida, Mara Pinheiro explicou que o filho iniciou o tratamento com quimioterapia imediatamente após a descoberta da doença.

Leia também: Jornalista da Globo revela diagnóstico do filho e médica explica: 'O câncer mais comum na infância'