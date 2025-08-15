CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Jornalista da Globo fala da queda de cabelo do filho em batalha contra o câncer
Bem-estar e Saúde / Tratamento

Jornalista da Globo fala da queda de cabelo do filho em batalha contra o câncer

A jornalista Mara Pinheiro contou que o filho, diagnosticado com leucemia, raspou o cabelo após os fios começarem a cair: 'Impacto'

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 15/08/2025, às 08h27

Mara Pinheiro e o filho, Hércules
Mara Pinheiro e o filho, Hércules - Foto: Reprodução / Instagram; @anajunqueira

A jornalista Mara Pinheiro, da TV Globo de Minas Gerais, usou as redes sociais para compartilhar com o público um forte desabafo a respeito do tratamento do filho, Hércules, de 4 anos. Em junho deste ano, a âncora do 'MG 2' revelou ao público que o pequeno foi diagnosticado com leucemia.

Na última quinta-feira, 14, Mara publicou uma sequência de fotos de Hércules registradas no hospital nos últimos dias e contou que o menino precisou raspar o cabelo após os fios começarem a cair. A comunicadora também mencionou que, apesar de saber que este momento chegaria, é inevitável não sentir impacto e emoção.

"Enquanto os cachinhos que tanto amo estavam intactos, continuei cuidando, arrumando e aproveitando todas as oportunidades pra afundar meu rosto nas mechas perfumadas que só o cabelo de um filho tem. Aí, um dia a gente acorda e naquele cafuné de todas as manhãs, os dedos voltam com os cachos. O coração acelera e as lágrimas são inevitáveis. A gente disfarça, claro! Quem já passou por esse momento sabe o impacto que ele tem", declarou ela.

"Agora mudamos de fase. A doença está escancarada na pele e no espelho. ‘Ah, mas é só cabelo’, alguns podem dizer. ‘Vai crescer!’. Sim, sabemos disso. Só que esta imagem é forte. Ela é o atestado nu e cru do que estamos atravessando. O lembrete diário da nossa vulnerabilidade e ao mesmo tempo, pela fé, o lembrete também da nossa força. Quase um anúncio gritando: ‘Ei você, coragem!’", continuou.

Em seguida, Mara Pinheiro relatou como a família tem lidado com a situação: "Como temos feito desde o início, lidamos com tudo de forma lúdica. Pra deixar a situação mais leve vimos um filme onde o protagonista é um menino sem cabelo que tem poderes especiais: O Último Mestre do Ar. Júnior curtiu!", contou a jornalista.

"E assim essa transformação tão marcante, vai sendo ressignificada. Ela faz parte do caminho da cura e nada vai nos desviar dele. É a cena do recomeço. Pro Hércules e pra nós. Está tudo bem, gente!", concluiu Mara Pinheiro.

A descoberta do câncer do filho de Mara Pinheiro

Em junho deste ano, Mara Pinheiro revelou em seu perfil oficial que o filho foi diagnosticado com leucemia. A doença de Hércules, de apenas 4 anos, foi descoberta após o menino realizar exames de rotina.

A âncora do 'MG 2' contou que a notícia pegou todos de surpresa, uma vez que o pequeno não apresentava nenhum sintoma. De acordo com informações do Ministério da Saúde, a leucemia é uma doença que acomete o sangue e se inicia nas células-tronco da medula óssea.

"Essa criança assintomática, ativa, que come bem, pratica esportes e é extremamente alegre, feliz e carismático, foi diagnosticada com leucemia", relatou a jornalista. Em seguida, Mara Pinheiro explicou que o filho iniciou o tratamento com quimioterapia imediatamente após a descoberta da doença. 

Leia também: Jornalista da Globo revela diagnóstico do filho e médica explica: 'O câncer mais comum na infância'

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

Mara Pinheiro

Últimas notícias

Ludmilla, Zuri e Brunna GonçalvesLudmilla se emociona com tema do mesversário da filha: 'Surpresa linda'
