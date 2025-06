Jornalista da Globo revela diagnóstico do filho e médica explica: 'O câncer mais comum na infância'

A jornalista Mara Pinheiro falou sobre a saúde do filho de quatro anos. O pequeno descobriu a doença durante exames de rotina

Mara Pinheiro, jornalista da TV Globo de Minas Gerais, dividiu com o público um assunto pessoal envolvendo a saúde do filho, Hércules, de 4 anos. O menino, conhecido pelos seguidores da comunicadora como Júnior, foi diagnosticado com leucemia após realizar exames de rotina. Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Renata Castro, médica pediatra.

Em seu perfil oficial, a âncora do 'MG 2' contou que a notícia pegou toda família de surpresa, uma vez que o pequeno não apresentava nenhum sintoma. Na sequência, Mara Pinheiro explicou que o filho iniciou o tratamento com quimioterapia imediatamente após a descoberta da doença e confessou estar bastante confiante na cura e irá atualizar os seguidores.

"A caminhada pode ser desafiadora, mas tem muita gente segurando nas nossas mãos. São várias correntes de amor e fé que nos fortalecem em todos os momentos! Por enquanto não saberei dizer a vocês qual a manchete do dia... Estamos focados na notícia que mais quero dar: a da cura. E ela virá, afinal de contas, nosso filho é um Hércules! Dentro do possível, informarei sobre o andamento do tratamento", declarou nas redes sociais.

Opinião médica

A Dra. Renata Castro, médica pediatra e neonatologista com graduação e residência médica na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, explica que a leucemia é um tipo de câncer que afeta a medula óssea, ou seja, o local onde são produzidas as células do sangue.

"Nos casos de leucemia, há uma produção descontrolada de células doentes, que impedem o funcionamento normal do sangue e do nosso sistema imunológico, o sistema de defesa do organismo. Na infância, a forma mais comum é a leucemia linfoide aguda (LLA), que representa cerca de 75% dos casos pediátricos. Ela costuma evoluir rapidamente, por isso o diagnóstico precoce é fundamental", afirma.

Dados e sinais que exigem atenção

A leucemia é o tipo de câncer mais comum em crianças de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) . Apesar destes dados, a Dra. Renata Castro menciona que o tratamento é eficaz e com uma boa taxa de chances de cura.

"A leucemia é, infelizmente, o câncer mais comum na infância, representando cerca de 30% dos casos de câncer entre crianças de 0 a 14 anos, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). A boa notícia é que, quando diagnosticada precocemente e tratada de forma adequada, as chances de cura podem ultrapassar 80%, especialmente em centros especializados", declara.

A pediatra alerta que a leucemia pode não apresentar sintomas na fase inicial, ou seja, um acompanhamento regular e exames de rotina com o médico especialista podem ser os primeiros passos para detectar precocemente um quadro mais sério.

"Por isso reforçamos tanto o valor das consultas de rotina com o pediatra. Muitas vezes, os sinais se confundem com os de infecções comuns na infância". Abaixo, a Dra. Renata Castro chama atenção para os sinais da leucemia.

Palidez;

Cansaço excessivo;

Dores nos ossos;

Febre sem causa aparente;

Perda de apetite;

Manchas roxas no corpo;

Dificuldade de ganho de peso ou emagrecimento;

Sangramentos;

Aumento de gânglios.

Existe tratamento?

O tratamento é individualizado, mas geralmente envolve quimioterapia e, em alguns casos, pode incluir radioterapia ou transplante de medula óssea. O plano terapêutico depende do tipo de leucemia, da idade da criança, do estágio da doença e de outros fatores clínicos.

"A medicina tem avançado muito, e os protocolos atuais são bastante eficazes. O acompanhamento é feito por uma equipe multidisciplinar, que inclui oncologistas pediátricos, hematologistas, psicólogos, nutricionistas e outros profissionais de saúde", finaliza a pediatra.

