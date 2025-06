Jornalista da Globo revela que filho de 4 anos foi diagnosticado com leucemia

A jornalista Mara Pinheiro, âncora do 'MG 2', desabafou ao falar sobre o diagnóstico do filho de 4 anos: 'Não é uma sentença'

Mara Pinheiro, jornalista da TV Globo de Minas Gerais, dividiu com o público um assunto pessoal envolvendo a saúde do filho, Hércules, de 4 anos. O menino, conhecido pelos seguidores da comunicadora como Júnior, foi diagnosticado com leucemia após realizar exames de rotina.

Em seu perfil oficial, a âncora do 'MG 2' contou que a notícia pegou toda família de surpresa, uma vez que o pequeno não apresentava nenhum sintoma. De acordo com informações do Ministério da Saúde, a leucemia é uma doença que acomete o sangue e se inicia nas células-tronco da medula óssea.

"Nosso filho de quatro anos, o Júnior, esse menino lindo que vocês acompanham desde a minha barriga, desde o início da minha gravidez, em um exame de rotina, recebeu um diagnóstico que foi um verdadeiro choque para mim, para meu marido, para toda a nossa família, os nossos amigos mais próximos. Essa criança assintomática, ativa, que come bem, pratica esportes e é extremamente alegre, feliz e carismático, foi diagnosticada com leucemia ", iniciou a jornalista.

Em seguida, Mara Pinheiro explicou que o filho iniciou o tratamento com quimioterapia imediatamente após a descoberta da doença. " Enquanto ele estava internado, ele foi um exemplo de resiliência. Falamos para ele que estávamos combatendo o 'bichinho ruim' do sangue. Em momento nenhum ele reclamou de nada", declarou ela.

Na legenda do vídeo, a jornalista acrescentou: " Aos poucos vamos entendendo que o diagnóstico não é uma sentença. A caminhada pode ser desafiadora, mas tem muita gente segurando nas nossas mãos. São várias correntes de amor e fé que nos fortalecem em todos os momentos! Por enquanto não saberei dizer a vocês qual a manchete do dia... Estamos focados na notícia que mais quero dar: a da cura. E ela virá, afinal de contas, nosso filho é um Hércules! Dentro do possível, informarei sobre o andamento do tratamento".

