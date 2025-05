Isabel Veloso recebe novo diagnóstico após sentir fortes dores: 'Desvendamos'

A influenciadora digital Isabel Veloso usou as redes sociais neste domingo, 4, para compartilhar que recebeu um novo diagnóstico da equipe médica

A influenciadora digital Isabel Veloso usou as redes sociais neste domingo, 4, para compartilhar que recebeu um novo diagnóstico da equipe médica. A jovem, que luta contra um Linfoma de Hodgkin, contou que descobriu um cisto hemorrágico após sentir fortes dores.

Primeiro, ela explicou o motivo de estar sumida das redes sociais. "Sumida por motivos de: DIU deslocou e estou morrendo de dor". Em seguida, completou: "Já estou em casa, em repouso e com remédio. Estou com bastante líquido na pelve por conta de inflamação, ainda estou esperando o que vamos fazer/ver se perfurou o útero".

Por fim, ela esclareceu que, na verdade, seu diagnóstico é outro. "Desvendamos: DIU não está deslocado, era erro de outro hospital. Ele está no lugar certo. Estou com um cisto hemorrágico, da própria ovulação".

Desabafo de Isabel Veloso - Foto: Reprodução/Instagram

Quem é Isabel Veloso?

A influenciadora ficou conhecida após compartilhar sua jornada com câncer terminal, no início do ano passado. De lá para cá, a jovem costuma compartilhar detalhes de sua rotina convivendo com a doença. Casada com Lucas Borbas, ela é mãe de Arthur, que nasceu em dezembro.

Durante a gestação, ela descobriu que o tumor voltou a crescer. Ainda na reta final da gravidez, a influenciadora recebeu a notícia de que a doença havia se espalhado para os pulmões. "Fiz tomografia de tórax pelo meu quadro e constou, infelizmente, que a quimio não fez efeito. Eu já imaginava, porque é uma quimio muito fraca que ia fazer só pra tentar dar uma segurada [na doença] agora que estou grávida", disse ao descobrir o diagnóstico.

E continuou: "Os tumores que eu tenho no tórax cresceram, não são mais tão pequenos. Quando eu descobri que eles voltaram a crescer, eu descobri que alguns estavam com sete centímetros. Agora, eles formaram uma massa só".

