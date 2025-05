Isabel Veloso esclarece remissão do câncer após onda de críticas: 'Não é'

Diagnosticada com câncer, a influenciadora Isabel Veloso explicou que seguirá seu tratamento para continuar em remissão da doença

A influenciadora digital Isabel Veloso usou as redes sociais para conversar com o público a respeito de seu quadro atual de saúde. Recentemente, a jovem, diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, revelou que o câncer entrou em remissão.

Após contar a novidade, Isabel passou a receber críticas de alguns internautas. Isso porque Isabel ficou conhecida na web há cerca de dois anos, quando compartilhou publicamente que era paciente de câncer em estágio terminal.

Em meio às críticas, a influenciadora publicou um vídeo explicando que não está curada da doença e que seguirá realizando o tratamento. A jovem ainda mencionou a possibilidade de seu câncer resistir a nova medicação, assim como aconteceu anteriormente.

" Estou aqui para falar uma coisa de novo, que algumas pessoas ainda não entenderam. Remissão não é cura. Para eu conseguir a cura, preciso ficar cinco anos seguidos sem sinal da doença, em remissão. Eu entrei em remissão por conta desse novo tratamento que eu comecei a fazer esse ano, que é uma imunoterapia que eu consegui na Justiça", iniciou ela.

"Consegui, comecei a fazer e tive uma boa resposta. Fui submetida a essa medicação para poder fazer um transplante de medula por doador, para me deixar mais tempo ainda em remissão se tudo funcionar e der certo. A minha doença é refratária, resistiu a todos os tratamentos que eu fiz até agora. Então, pode ser que nesse, ela resista também. Eu comemorei por um motivo de estar feliz com a notícia, mas não que eu me curei ", completou Isabel Veloso.

Os próximos passos no tratamento de Isabel Veloso

Recentemente, Isabel Veloso contou quais serão os próximos passos de seu tratamento após receber a notícia de que entrou em remissão do câncer. "Eu vou continuar fazendo tratamento. Na verdade eu acredito que esteja começando as coisas, porque agora eu entrei em remissão do câncer, então eu preciso continuar em remissão", disse ela.

"Para ser curada tem que estar em cinco anos de remissão, é um bom tempo pela frente, mas já é um começo. Vou continuar fazendo essa imunoterapia que já faço", continuou. A influenciadora ainda mencionou que será encaminhada para o transplante de medula óssea.

Ela revelou que sua irmã é 50% compatível, mas que deve entrar na fila de receptores de medula para tentar encontrar um doador com maior compatibilidade.

