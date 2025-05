Tratamento de Isabel Veloso contra o câncer: Saiba quais são os próximos passos

Isabel Veloso contou quais serão os próximos passos de seu tratamento após receber a notícia de que entrou em remissão do câncer

A influenciadora digital Isabel Veloso usou as redes sociais para contar quais serão os próximos passos de seu tratamento após receber a notícia de que entrou em remissão do câncer. A jovem, que enfrenta um Linfoma de Hodgkin, explicou que precisa permanecer em remissão por cinco anos para ser considerada curada

Ela decidiu falar sobre o assunto após algumas pessoas perguntarem se o tratamento acabou. "Eu vou continuar fazendo tratamento. Na verdade eu acredito que esteja começando as coisas, porque agora eu entrei em remissão do câncer, então eu preciso continuar em remissão. Para ser curada tem que estar em cinco anos de remissão, é um bom tempo pela frente, mas já é um começo."

"Vou continuar fazendo essa imunoterapia que já faço", explicou a influenciadora, que contou que seguirá com o tratamento e as consultas, e será encaminhada para o transplante de medula óssea. Ela revelou ainda que sua irmã é 50% compatível, mas que deve entrar na fila de receptores de medula para tentar encontrar um doador com maior compatibilidade.

E ela contou que já passou por um transplante anteriormente, mas foi sua própria doadora. "Se chama autotransplante de medula óssea. Geralmente ele é feito para linfoma e mieloma. O transplante por doador, só é feito nesses casos, quando realmente o primeiro não dá certo. Eu estou literalmente na minha última linha de tratamento que tem disponível até agora aqui no Brasil. Se não der certo, não tem nada de diferente para fazer aqui".

Remissão do câncer de Isabel Veloso

Isabel descobriu que a doença entrou em remissão após realizar novos exames. A princípio, a influenciadora seguiu até o hospital para descobrir se poderia fazer um transplante de medula óssea. "Quem entrou em remissão? Meu Deus, gente! Estou me tremendo. Acabei de sair da consulta, estou com o papel do exame de sangue, e ver que estou em remissão completa…", celebrou. Leia mais!

