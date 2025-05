Médico explica como é o transplante que a influencer Isabel Veloso vai fazer

Influencer Isabel Veloso revela que passará por transplante de medula óssea no tratamento contra o câncer. Médico explica como funciona o procedimento

A influencer Isabel Veloso comoveu a internet com sua luta pela cura de um câncer. Ela foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021 e já fez vários protocolos de tratamento, mas ainda não alcançou a cura. Atualmente, ela faz tratamento com imunoterapia e entrou em remissão da doença. Além disso, ela recebeu a notícia de que poderá realizar um transplante de medula óssea em breve. A partir disso, um médico explicou como funciona o procedimento.

De acordo com o médico hematologista Renato Cunha, líder nacional de terapia celular da Oncoclínicas&Co, existem dois tipos de transplante de medula óssea: o autólogo e o alogênico. "No transplante de medula óssea autólogo, as células que serão usadas são provenientes do próprio paciente. Ele coleta em um primeiro momento essas células, em seguida, são congeladas e depois, quando for realizar o transplante, são usadas para recuperar a medula óssea", disse ele.

Então, ele explicou sobre como é a escolha do doador para o tipo alogênico. "Esse doador pode ser um parente próximo, como um irmão, que geralmente apresenta compatibilidade total de HLA (100%). No entanto, também existem transplantes com compatibilidade parcial de HLA, como no caso de irmãos não totalmente compatíveis, pais e filhos (que têm 50% de compatibilidade). Outra alternativa é o REDOME, o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, que caso tenha alguém compatível com a HLA do paciente, pode também realizar o transplante", afirmou.

Como é a cirurgia do transplante alogênico?

Depois que o doador é identificado, ele é submetido a um procedimento em centro cirúrgico. O procedimento é feito sob anestesia e dura cerca de duas horas. Lá, o doador passará por diversas punções com agulhas nos ossos posteriores da bacia e na aspiração da medula. O doador não terá nenhum comprometimento em sua saúde.

Então, o receptor da doação passará por um tratamento para destruir a própria medula. Assim, ele poderá receber a nova medula por meio da tranfusão de sangue. As novas células vão entrar em seu sistema circulatório e se alojar na medula óssea para se desenvolverem.

Remissão do câncer de Isabel Veloso

Isabel descobriu que a doença entrou em remissão após realizar novos exames. A princípio, a influenciadora seguiu até o hospital para descobrir se poderia fazer um transplante de medula óssea. "Quem entrou em remissão? Meu Deus, gente! Estou me tremendo. Acabei de sair da consulta, estou com o papel do exame de sangue, e ver que estou em remissão completa…", celebrou. Leia mais!

