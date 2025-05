Isabel Veloso se emociona ao revelar remissão do câncer: 'Ver meu filho crescer'

A influencer Isabel Veloso, que estava em tratamento paliativo contra o câncer, contou que novos exames apontaram remissão da doença

A influenciadora digital Isabel Veloso iniciou esta semana com ótimas notícias! A jovem, que até então estava em tratamento paliativo contra o câncer, contou nesta segunda-feira, 12, que a doença entrou em remissão.

A novidade envolvendo seu quadro de saúde veio logo após Isabel realizar novos exames. A princípio, a influenciadora seguiu até o hospital para descobrir se poderia fazer um transplante de medula óssea.

" Quem entrou em remissão? Meu Deus, gente! Estou me tremendo. Acabei de sair da consulta, estou com o papel do exame de sangue, e ver que estou em remissão completa…", celebrou Isabel Veloso, bastante emocionada com a notícia. De acordo com ela, o transplante também poderá ser realizado em breve.

"Já estou com os papeis da compatibilidade também, estou muito feliz. O resultado mostrou que uma irmã minha é 50% compatível comigo. Só que agora eu vou ser encaminhada para Curutiba para fazer uns exames e ver se eles acham certo fazer o transplante mesmo com 50% ou se vou entrar na fila de doadores", explicou.

Por fim, Isabel Veloso ressaltou sua felicidade com a boa notícia sobre sua saúde e mencionou seu filho, Arthur. O pequeno, que nasceu de forma prematura devido a doença da jovem, é fruto de seu casamento com Lucas Borbas.

"O que mais me emociona nisso, é que se tudo der certo, se essa porcaria nunca mais voltar, eu vou poder ver meu filho crescer . É a maior alegria para mim. Não consigo nem descrever o que estou sentindo", concluiu a influenciadora digital.

Isabel Veloso anuncia remissão do câncer - Reprodução/Instagram

O tratamento contra o cãncer de Isabel Veloso

Recentemente, Isabel Veloso usou as redes sociais para detalhar uma etapa importante de seu tratamento contra o câncer. Diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, a jovem compartilhou um vídeo explicando sobre a punção de porth-a-cath, um cateter venoso central implantado sob a pele do peito do paciente para realizar a quimioterapia; confira detalhes!

Leia também: Isabel Veloso emociona com declaração ao marido e ao filho durante batalha contra o câncer