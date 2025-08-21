Grávida, Maíra Cardi revela que está internada e explica motivo: 'Bem ruim'

A coach Maíra Cardi revelou que passou por uma cirurgia e precisou se internar após apresentar alguns sintomas; entenda
A influenciadora digital e coach Maíra Cardi usou as redes sociais nesta quinta-feira, 21, para contar aos seguidores que precisou se internar. De acordo com a famosa, sua imunidade foi afetada devido a cirurgia feita pela filha, Sophia, no início do mês, e acabou desencadeando alguns sintomas como tosse e falta de ar.
"Minha imunidade com certeza baixou e eu fiquei gripada. Estou com uma tosse, falta de ar, e ontem minha saturação ficou entre 92 e 94, que é bem ruim. Meu médico falou: ‘Vai para o pronto-socorro e vê o que é’. Estou fazendo todos os exames necessários. Estou internada, esperando os resultados para saber qual tratamento vou fazer", relatou a coach.
Apesar da situação delicada, Maíra contou, em tom de humor, que não poderia permanecer internada no dia de hoje, uma vez que precisa comparecer a alguns compromissos. "Eles vão ter que dar o jeito deles aqui, porque eu preciso desinternar para ir ao meu compromisso e depois volto", brincou a famosa.
Além da internação, Maíra Cardi revelou que também passou por uma cirurgia odontológica na quarta-feira, 20. "Eu sou a louca do escovar o dente e do fio-dental. E eu passo muito fio-dental, mas aqui atrás, de tanto que passo fio-dental, começou a machucar a gengiva. Já faz um mês que estou reclamando", explicou ela, revelando que procurou um especialista.
"A dentista, na hora que bateu o olho na minha boca, disse que tínhamos um problema. Chamaram um moço específico para examinar. Eu tinha que ter tirado esse dente há dois anos e não tirei. Logo, o dente estava consumido por dentro. E bactéria em grávida é gravíssimo, pode ter parto prematuro", relatou a coach.
Por fim, Maíra Cardi contou que o correto seria a retirada do dente, mas devido a gravidez avançada, não poderá realizar a nova cirurgia. A famosa está à espera de uma menina, fruto de seu casamento com o empresário Thiago Nigro.
"No meu caso, é muito ruim ficar com isso porque o bebê pode nascer prematuro por conta da bactéria. Mas eu tenho trombofilia, mas para operar preciso parar de tomar o remédio. Então, não posso operar", concluiu.
A influenciadora digital e coach Maíra Cardi revelou ao público que decidiu renovar os votos de casamento com Thiago Nigro. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a famosa contou que a nova cerimônia, planejada de última hora, acontecerá na Grécia.
Além de correr com os preparativos, Maíra ainda precisou ir atrás de um vestido de noiva. De acordo com a coach, a peça exclusiva foi feita em apenas três dias por uma amiga estilista, que também foi pega de surpresa com a novidade do casal.
"Resolvi casar de novo, fazer renovação de votos, vou pra Grécia e aí eu ligo pra ela e falo assim: 'amiga, você consegue fazer um vestido de noiva em três dias?'. Aí eu cheguei aqui, a gente mudou totalmente o vestido", relatou a influenciadora.
Em seguida, a estilista revelou detalhes do vestido escolhido por Maíra Cardi para a renovação de votos: a peça, feita toda em cor branca, conta com uma renda em efeito 3D. "Peguei essa renda com efeito 3D, leve brilho. Tem um drapeado, tem uma renda chantilly francesa. E a gente aplicou ela dentro da cauda, costas, frente, na barriguinha", contou a profissional; confira os detalhes do vestido!
Leia também: Maíra Cardi revela reação em seu corpo após ver a filha doente
|Grávida, Maíra Cardi revela que está internada e explica motivo: 'Bem ruim'
|Médico alerta sobre doença de filha de Renato Gaúcho: 'Condição neurológica'
|Renata Banhara segue dieta para tratar doença e especialista alerta: 'Não é indicada'
|Filha caçula de Heloisa Perissé decide mudar de país
|Nadja Haddad recorda perda do filho ao se despedir da mãe: 'Vai conhecer'
|Vale Tudo: Saiba como Afonso desmascara Fátima e a flagra com César
|Cissa Guimarães resgata registro com o filho que morreu aos 18 anos: 'Amor'
|10 destinos internacionais imperdíveis para explorar em 2025
|Barbara Palvin revela diagnóstico após cirurgia e médica alerta: 'Dor não se limita'
|Gisele Bündchen compartilha fotos raras com o filho caçula; veja