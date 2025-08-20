Maíra Cardi revela detalhes do vestido de noiva para renovar os votos com Thiago Nigro

Maíra Cardi compartilha os preparativos para a renovação de votos com Thiago Nigro, incluindo o vestido de noiva feito em tempo recorde

Maíra Cardi e Thiago Nigro, casados desde 2023, anunciaram que irão renovar seus votos de casamento em uma cerimônia íntima, planejada para acontecer na Grécia. O casal, que tem compartilhado com seus seguidores os detalhes da vida a dois, agora prepara uma celebração especial para comemorar o amor e a parceria que conquistaram ao longo dos anos.

Para a ocasião especial, Maíra revelou que o vestido de noiva foi confeccionado em tempo recorde por uma amiga estilista. " Resolvi casar de novo, fazer renovação de votos, vou pra Grécia e aí eu ligo pra ela e falo assim: 'amiga, você consegue fazer um vestido de noiva em três dias?'. Aí eu cheguei aqui, a gente mudou totalmente o vestido ", contou Maíra, destacando o trabalho rápido, mas muito bem-feito, da profissional.

A estilista responsável pela criação do vestido detalhou que a peça foi feita com renda com efeito 3D e renda chantilly francesa, um tecido muito valorizado no mundo da alta costura. A aplicação da renda foi feita nas costas, no peito, na barriga e na cauda, criando um look delicado e sofisticado, com um toque moderno.

" Adorei! Vou mostrar pra vocês só um pedacinho que eu não posso mostrar tudo para não entregar, mas olha isso! Agora só na Grécia ", compartilhou Maíra Cardi, com entusiasmo, revelando apenas um breve spoiler de seu vestido para a renovação dos votos com Thiago Nigro.

Confira os detalhes do vestido de Maíra Cardi:

Maíra Cardi mostra spoiler de seu vestido para renovação de votos - Reprodução/Instagram

Relembre o primeiro casamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro

Maíra Cardi e Thiago Nigro oficializaram sua união em agosto de 2023, em uma cerimônia íntima realizada no interior de São Paulo. O evento contou com cerca de 80 convidados, incluindo a influenciadora Biah Rodriguez, esposa do sertanejo Sorocaba. Para preservar a privacidade, o uso de celulares foi proibido, e os detalhes da festa só foram divulgados posteriormente.

A cerimônia foi realizada em um hotel de luxo, que foi fechado exclusivamente para o casal e seus convidados por cinco dias. Maíra explicou que a escolha por esse formato foi para aproveitar ao máximo a companhia dos amigos e familiares, sem as distrações do mundo exterior. "Nossa vida é rodeada de holofotes, manchetes e curiosos, e por isso, decidimos fazer algo mais reservado e sem avisar ninguém", afirmou.

O vestido de noiva de Maíra Cardi foi assinado pelo estilista Lucas Anderi e apresentou um design romântico, com renda delicada e cauda longa. A decoração da cerimônia também seguiu o tema romântico, com tons de rosa predominantes.

Em dezembro de 2023, o casal oficializou a união no civil, optando pelo regime de comunhão total de bens. Thiago explicou sua decisão, afirmando que, ao casar, não se trata apenas de amor, mas também de alinhar aspectos financeiros e pessoais.

