Maíra Cardi atualiza estado de saúde da filha após piora: 'Não consegue'

Após quase dez dias de cirurgia da filha para corrigir a adenoide e retirar as amígdalas, Maíra Cardi atualiza como Sophia está e revela piora
A filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar, Sophia, de seis anos, passou por uma cirurgia no dia 09 de agosto para corrigir a adenoide e retirar as amígdalas e continua se recuperando com dificuldade. Em seus stories, a coach contou neste domingo, 17, que a recuperação desse tipo de procedimento por piorar no quinto dia.
A esposa de Thiago Nigro então comentou que a herdeira não está conseguindo comer direito, não está indo para a escola e acorda gritando de dor. Maíra Cardi ainda falou que se soubesse que a recuperação seria tão difícil não teria deixado a filha passar pela cirurgia e esperaria ela ter crescido mais.
"Essa cirurgia é punk, viu? Eu não imaginei que fosse assim não, é uma cirurgia que ela piora depois, ela melhora, aí piora de novo, quando dá o quinto dia ela piora novamente e aí fica do quinto ao oitavo dia com mais dor", explicou.
A famosa disse que Sophia reclama de dor no ouvido: "Ela acordava do nada gritando, com muita dor, porque começa a fazer casquinha dentro da garganta e essas casquinhas começam a solta e a puxar o nervo do ouvido, um negócio assustador, gente, não sabia que era assim não".
Maíra Cardi compartilhou com outras mães que a cirurgia em crianças menores é melhor. "Eu aconselho as mamães fazerem logo cedo ou não faz, espera ficar logo adulta, porque se eu soubesse que ia passar por tudo isso eu não faria, verdade, porque é muito sofrimento", falou.
Por fim, ela comentou que as dores podem voltar mais para frente. "Aí disse que com 21 dias volta a doer, não queria ter feito, já está há duas semanas sem ir para escola, não consegue comer, ontem ficou só na água", relatou.
Grávida de uma menina, Maíra Cardi chamou a atenção ao mostrar como está sua barriga. Nesta sexta-feira, 08, a famosa postou cliques de um ensaio gestante e impressionou com o tamanho de seu abdômen.
Usando looks elegantes, a empresária reapareceu no Instagram, rede social que está mais afastada, e aproveitou os cliques para falar com seus seguidores sobre não postar com frequência. A esposa de Thiago Nigro então atualizou como estão. Veja as fotos e o que ela disse aqui!
